محافظات

صحة بني سويف تنظم ورشة لمناهضة العنف ضد المرأة وآليات الحماية والدعم

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن تنظيم ورشة عمل متخصصة حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك ضمن خطة المديرية لتعزيز الوعي المجتمعي وتطوير آليات حماية المرأة. 

 

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتوجيه الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي، وبالتنسيق مع الدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بحضور نارمين محمود مقرر فرع المجلس ببني سويف.

 

ورشة لمناهضة العنف ضد المرأة ببني سويف

 

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن الورشة أستهدفت الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، عدة محاور رئيسية، حيث قدم الدكتور مؤمن زكريا، استشاري النساء والتوليد بجامعة بني سويف ومدير وحدة المرأة الآمنة، عرضًا حول التعريف بصور العنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات رصد الحالات داخل المنشآت الصحية، كما تناول البرنامج الطرق السليمة للتعامل مع النساء المعنفات والإجراءات الصحيحة للإحالة إلى الجهات المختصة، بما يضمن تقديم الدعم النفسي والقانوني المناسب.

 

كما استعرضت الورشة دور غرف المشورة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية في الحد من المشكلات الأسرية وتعزيز التربية الإيجابية، مع التركيز على أهمية التدريب المستمر للكادر الطبي والإداري لضمان تقديم خدمات صحية واجتماعية متكاملة للمرأة، وشارك في التدريب عدد من الخبراء، من بينهم الدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض بالمديرية، والدكتورة خلود محمد عادل مدرب مشورة معتمد دوليًا ومدير إدارة المستشفيات، الذين أكدوا على أهمية التنسيق بين الصحة والمجتمع المدني لضمان حماية المرأة من أشكال العنف المختلفة.

 

بيئة صحية آمنة للمرأة بالمنشأت الصحية 

 

وفي ختام الورشة، شددت مديرية الصحة ببني سويف، على استمرار عقد مثل هذه الورش التدريبية والتوعوية لتعزيز دور الكوادر الصحية في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحقيق بيئة صحية آمنة للمرأة في مختلف مراكز ووحدات المحافظة.

 

