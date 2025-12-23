شاهد، لحظة مصرع أسطورة ألعاب الفيديو ومؤسس لعبة كول أوف دوتي في حادث مروع

18 حجم الخط

مصرع فينس زامبيلا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا، لحادث سيارة مروع تسبب في مصرع أسطورة ألعاب الفيديو، فينس زامبيلا، مؤسس لعبة كول أوف دوتي "COD".

مصرع فينس زامبيلا في حادث سير مروع

ويظهر مقطع الفيديو مصرع أحد مؤسسي سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Call of Duty، فينس زامبيلا، 55 عامًا، الذي لقي مصرعه في حادث سيارة مروع، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash



Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire.



Zampella was driving and died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and… pic.twitter.com/k87Mz0XrDe December 23, 2025

وكان فينس زامبيلا، مؤسس لعبة كول أوف دوتي، الأكثر شهرة، يوم أمس، وكان يقود سيارته ماركة "فراري" بسرعة جنونية، وعند خروجه من النفق فقد السيطرة علي السيارة، واصطدم بحائط خرساني، ما أدى لانقلاب السيارة واشتعال النار بها، حيث أصيب زامبيلا بشدة تم نقله لمستشفى لكن توفي في المستشفى متأثرًا بالحادث.

وأعلنت شركة " Electronic Arts"، الشركة المالكة لاستوديو Respawn Entertainment، الذي أسسه زامبيلا، عن مصرع فينس زامبيلا، مطور ألعاب الفيديو الشهير، وأحد مؤسسي لعبة Call of Duty، عن عمر ناهز 55 عامًا.

وقالت شركة Electronic Arts، في بيان لها، عن مصرع مؤسسها فينس زامبيلا: "إنها خسارة فادحة، لقد كان فينس صديقًا وزميلًا وقائدًا ومبدعًا صاحب رؤية، وقد ألهم ملايين اللاعبين والمطورين حول العالم".

تحطم سيارة فنيس زامبيلا، فيتو

وأكدت الشركة أن: "أرث زمبيلا سيستمر في التأثير على صناعة الألعاب وأسلوب تواصل اللاعبين لأجيال قادمة".

ولم يذكر البيان الرسمي سبب الوفاة، في حين ذكرت قناة "KNBC" أن زامبيلا توفي في حادث سير جنوب كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

سيارة زامبيلا إنحرفت واصطدمت بحاجز خرساني واحترقت

وذكرت إدارة الطرق السريعة في كاليفورنيا، أن سيارة فينس زامبيلا "إنحرفت عن الطريق على طريق أنجيليس كريست السريع، حيث اصطدمت بحاجز خرساني واشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى وفاة الركاب، ولم يُكشف عن أسماء الضحايا لحين إخطار ذويهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.

مصرع مؤسس لعبة كول أوف دوتي، فيتو



يذكر أن فنيس زامبيلا شارك في تأسيس استوديو إنفينيتي وارد عام 2002، مع جيسون ويست وجرانت كولير، وأطلقوا اللعبة الشهيرة Call of Duty في العام التالي، والتي باعت أكثر من 500 مليون نسخة.

وفي 2010، أسس زامبيلا وويست استوديو "Respawn Entertainment" التابع لشركة "Electronic Arts"، وأطلقوا ألعابًا ناجحة مثل "Titanfall"، وTitanfall 2،وMedal of Honor: Above and Beyond، وApex Legends.

يُذكر أن زامبيلا ترك بصمة كبيرة في صناعة ألعاب الفيديو الترفيهيةـ والتي لاقت نفاعلًا واسعًا بين محبي ألعاب الفيديو، وترك إرثا كبيرًا ومستمرًا في عالم ألعاب الفيديو.

