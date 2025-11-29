زراعة بني سويف تنفذ 25 ندوة وزيارة حقلية

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن تنفيذ إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة ببني سويف 25 ندوة وزيارة منزلية وحقلية، تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بمحصول القمح، ومحو أمية المزارعين، وتنظيم الأسرة، ومكافحة القوارض، استفاد منها أكثر من 340 مزارعًا، وذلك ضمن الجهود الإرشادية والميدانية التي تنفذها مديرية الزراعة لدعم المزارعين وزيادة الإنتاجية.

محافظ بني سويف يشدد على متابعة الملفات الزراعية

جاء ذلك في إطار تأكيد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة الملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الاقتصادية الأساسية ومحورًا رئيسيًا لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل التوسع في المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

توفير 550 شيكارة قمح لمزارعي إهناسيا ببني سويف

وتضمن التقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، ملخصًا لجهود وأنشطة المديرية خلال شهر نوفمبر الجاري في مختلف القطاعات الزراعية، حيث شملت الأعمال الرقابية والتنفيذية والإرشادية متابعة الزراعات المختلفة، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج، كما تم توفير 550 شيكارة قمح لمركز إهناسيا ضمن مبادرة «ازرع»، دعمًا لصغار المزارعين.

وأوضح التقرير أن إدارة الإنتاج الحيواني أصدرت 22 ترخيصًا لمحال الأعلاف، ونفذت 10 معاينات لمزارع الإنتاج الحيواني، و18 معاينة لمزارع الدواجن، و3 معاينات لمراكز تجميع الألبان، إلى جانب إزالة 613 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 22 فدانًا و13 قيراطًا، تمت إزالتها في المهد.

المرور على زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية

وشملت جهود مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف، المرور على زراعات الموز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة زراعات الموالح والطماطم والعتر والثوم بعدد من المراكز، فضلًا عن الانتهاء من التقديرات الصيفية للمحاصيل.

كما تضمن التقرير جهود إدارات الأراضي والمياه والمراجعات والمكافحة في بحث شكاوى المزارعين، وتطهير المساقي، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات، ومتابعة زراعة المحاصيل الشتوية التي بلغت 5750 فدانًا، إلى جانب التوسع في الزراعات التعاقدية لبنجر السكر وصرف كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة، بما يسهم في دعم العملية الزراعية وتحقيق الاستقرار الإنتاجي بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.