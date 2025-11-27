ضبط لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التموين في محافظة بني سويف، عن تنفيذ حملة تموينية مكبرة استهدفت عددًا من المحال والأنشطة التجارية بمختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات التموينية والصحية، وتحرير محاضر قانونية ضد المخالفين.

حملات تموينية مشتركة ببني سويف

وشاركت في الحملة لجنة مشتركة ضمت مفتشي مديرية التموين بالتنسيق مع فرق مديرية الطب البيطري ببني سويف، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، وبدعم مباشر من الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، ضمن خطة متكاملة تستهدف تكثيف الحملات الرقابية على السلع الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وجرى تنفيذ الحملة بالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري، بما يعكس تكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية لمواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين، ومنع تداول منتجات غذائية غير صالحة أو مجهولة المصدر داخل الأسواق.

وترأس الحملة عزة بسيوني مدير إدارة بندر بني سويف، بمشاركة عدد من مفتشي التموين، حيث انتشرت الفرق الرقابية بعدد من المناطق التجارية لمتابعة الأنشطة وضبط أي مخالفات تموينية أو صحية.

ضبط 60 زجاجة خل و180 كيس بسبوسة مجهولة المصدر

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 6 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفتين لذبح خارج المجزر بإجمالي 15 كجم لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية وتم التحفظ عليها بمعرفة الطب البيطري، إضافة إلى ضبط مخالفة سجائر مجهولة المصدر بإجمالي 2 قاروصة دون فواتير رسمية، فضلًا عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر شملت 60 زجاجة خل و180 كيس بسبوسة غير مدون عليها أي بيانات إنتاج أو صلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، حيث جرى تحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة، مع تأكيد مديرية تموين بني سويف استمرار الحملات التموينية بصورة منتظمة وعلى مدار الساعة، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المستهلك من أي تجاوزات أو سلع غير مطابقة للمواصفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.