وكيل أوقاف الإسماعيلية يفاجئ موظفي الديوان بجولة مرور صباحية

فاجأ الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، جميع أقسام الديوان بجولة مرور مفاجئ شملت متابعة سير العمل والانضباط الإداري، وذلك برفقة الدكتور ربيع غازي مدير عام الدعوة بالمديرية.

متابعة دفتر الحضور والانصراف

وتضمّن مرور وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، مطابقة الواقع بدفتر الحضور والانصراف، والتأكد من التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية، مع متابعة أداء الأقسام في تقديم الخدمات للجمهور بالشكل اللائق.

تأكيدات على استمرار المرور المفاجئ

وأكدت مديرية أوقاف الإسماعيلية استمرار هذه الجولات المفاجئة؛ دعمًا للانضباط، وحرصًا على رفع مستوى الأداء داخل الديوان.

على صعيد أخر كان قد اختتمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أُقيم بمسجد عرب أبو قاسم بإدارة أوقاف القصاصين.

ختام فاعليات مبادرة صحح مفاهيمك بالقصاصين

وذلك في اليوم الثالث والأخير من الأسبوع، ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تُطلقها الوزارة لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

استُهلَّت الفعاليات بتلاوةٍ عطرةٍ من كتاب الله تلاها الشيخ. السيد غريب مصيلحي، أعقبها كلمتان توعويتان لفضيلة الدكتور. ربيع غازي، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وفضيلة الدكتور، محمد المتولي فاضل، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة بورسعيد.

خطورة التكفير وآثاره المدمرة

وتحدّثا حول موضوع "خطورة التكفير وآثاره المدمرة"، مؤكدين أن الإسلام دين رحمة وعدل، وأن التكفير بغير علم يُفسد العقول ويُهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

واختُتم اللقاء بابتهالٍ روحاني مؤثر قدّمه الشيخ. سيف هاني، سادت خلاله أجواء من الخشوع والسكينة في رحاب المسجد.

تأتي هذه الفعاليات في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

