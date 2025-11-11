أوقاف الإسماعيلية تعيد أتوبيسا دعويا للعمل بعد إهمال 16 عاما

18 حجم الخط

أعادت مديرية أوقاف الإسماعيلية، الحياة إلى ميني باص كان قد تحول إلى كومة من الركام بسبب الإهمال منذ عام 2009، بعدما ظل مهملًا لمدة تقارب 16 عامًا.

إعادة تشغيل الميني باص

وجاء ذلك بتعليمات من فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، الذي وجَّه بصيانته وتجديده وإعادة الاستفادة منه، بخاصة في القوافل الدعوية وذلك في إطار حرص المديرية على استغلال كل مواردها وممتلكاتها الاستغلال الأمثل.

عادة الحافلة للحياة مرة أخرى

ليعود الميني باص اليوم إلى الخدمة في صورة مشرِّفة تعبّر عن روح العمل والإخلاص وحسن الإدارة داخل أوقاف الإسماعيلية.

وعلى صعيد أخر شهد مسجد عرب أبو قاسم، بإدارة أوقاف القصاصين بالإسماعيلية، انطلاق اليوم الأول من الأسبوع الثقافي، والذي يقام تحت عنوان "خطر أكل المال الحرام الرشوة نموذجًا"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تطلقها مديرية أوقاف الإسماعيلية.

أثر أكل المال الحرام في الفرد والمجتمع

وبدأت الفاعليات بتلاوة مباركة للشيخ أسامة محمد عبد الحليم، ثم كلمة لفضيلة الشيخ عبد العظيم عبد المعبود، مسئول قسم المساجد بالمديرية، ثم كلمة لفضيلة الشيخ مهدي حامد، مدير إدارة أوقاف القصاصين، والتي تناولت خطر أكل المال الحرام والرَّشوة على الفرد والمجتمع، حيث تعد الرشوة صورة من صور أكل المال الحرام، ولها أضرار على كل من يشارك فيها وليس أخذها فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش).

واختتم اليوم بـ ابتهال للشيخ محمد صابر.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، برعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.