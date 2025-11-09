محافظ الإسماعيلية يلتقي طلبة مدرسة 24 أكتوبر خلال زيارتهم لمركز الوثائق

18 حجم الخط

التقى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أثناء توجهه إلى مكتبه بعدد من طلبة مدرسة 24 أكتوبر الرسمية للغات أثناء زيارتهم لمركز الإسماعيلية للوثائق.

أهمية الحفاظ على التراث

ورحَّب المحافظ بالطلبة والتقط معهم صورًا تذكارية استجابةً لطلبهم، كما دار حوار ودي بينهم تناول أهمية المحافظة على التراث والتاريخ، والدور الذي يقوم به مركز الوثائق في حفظ الذاكرة المؤسسية لمحافظة الإسماعيلية وتوثيق مراحل تطورها.

جانب من اللقاء، فيتو

طلاب مدرسة 24 أكتوبر يدعون محافظ الإسماعيلية لزيارة مدرستهم

وخلال اللقاء، عبَّر الطلبة عن رغبتهم في استقبال محافظ الإسماعيلية داخل مدرستهم، وهو ما رحَّب به ووعد بتلبية دعوتهم قريبًا، مؤكدًا حرصه على دعم التواصل مع طلاب المدارس وتشجيعهم على الاطلاع والمعرفة.

جانب من اللقاء، فيتو

وكان محافظ الإسماعيلية أصدر قرارًا بتكليف الباحث والمؤرخ أحمد فيصل بالإشراف على مركز الوثائق بالإسماعيلية، والذي تم إنشائه لحفظ تاريخ محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار حرصه على دعم الحياة الثقافية وتعظيم الاستفادة من تاريخ المحافظة المشرف وتوثيقه ونشره بين أبناء المحافظة لرفع درجة الوعي وزيادة الانتماء خاصة لدى الجيل الصاعد.

