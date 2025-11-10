انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بالقصاصين بالإسماعيلية

18 حجم الخط

شهد مسجد عرب أبو قاسم، بإدارة أوقاف القصاصين بالإسماعيلية، انطلاق اليوم الأول من الأسبوع الثقافي، والذي يقام تحت عنوان "خطر أكل المال الحرام الرشوة نموذجًا"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تطلقها مديرية أوقاف الإسماعيلية.

أثر أكل المال الحرام على الفرد والمجتمع

وبدأت الفاعليات بتلاوة مباركة للشيخ أسامة محمد عبد الحليم، ثم كلمة لفضيلة الشيخ عبد العظيم عبد المعبود، مسئول قسم المساجد بالمديرية، ثم كلمة لفضيلة الشيخ مهدي حامد، مدير إدارة أوقاف القصاصين، والتى تناولت خطر أكل المال الحرام والرَّشوة على الفرد والمجتمع، حيث تعد الرشوة صورة من صور أكل المال الحرام، ولها أضرار على كل من يشارك فيها وليس أخذها فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشى والمرتشى والرائش).

جانب من فاعليات الأسبوع

واختتم اليوم بـ ابتهال للشيخ محمد صابر.

و تأتي هذه الفعاليات ضمن خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، برعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

وعلى صعيد آخر حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 14 من نوفمبر 2025م، الموافق 23 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: (هلّا شققتَ عن قلبه).

التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد، علمًا بأن الخطبة الثانية من موضوعات مبادرة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: (خطورة الرشوة).

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية

كما واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر المعتدل الرشيد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت عددًا من القوافل الدعوية الموسَّعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة (26) قافلة دعوية نوعية للواعظات إلى (26) محافظة، تحت عنوان: "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.. الأسباب والحلول".

وقد سبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، تلتها لقاءاتٌ دعوية ركّزت على تعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية، والتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني، وبيان سُبل الوقاية منه، وترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسئول لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسِّد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المستنير، وتُعبِّر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعيٍ وطنيٍّ رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.

