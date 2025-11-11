الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
انتشال جثمان شاب من ترعة الإسماعيلية بعد بحث لمدة 3 أيام (صور)

جانب من انتشال الجثمان،
تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، من انتشال جثمان  شاب سقط في ترعة الإسماعيلية بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية.  

إزالة 13 حالة تعدٍّ بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

وفد من جامعة بكين يشارك في الاجتماع السنوي لمعهد كونفوشيوس بالإسماعيلية (صور)

رحلة بحث شاقة حتى انتشال الجثمان 

وجاء ذلك بعد رحلة بحث شاقة استمرت لمدة  3 أيام متواصل، ظلت خلالها قوات الانتقاذ النهرى تبحث عن جثمان الشاب إلى لم يتجاوز عمره الثلاثين عامًا.  

 

فيما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف جهات التحقيق. 

سقوط شاب بترعة الإسماعيلية  

 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية اخطارًا يفيد، بسقوط شاب في ترعة الإسماعيلية بمركز ومدينة التل الكبير. 

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما دفعت قوات الإنقاذ النهري بفرقة من الغواصين للعثور على جثمان الشاب الذى شوهد وهو  يسقط في ترعة الإسماعيلية. 

وتلقي اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية بلاغًا يفيد بسقوط شاب في العشرينات من عمره في ترعة الإسماعيلية مقيم بمركز ومدينة ابو حماد بالشرقية.
 

تجمهر المواطنين خلال انتشال الجثمان، فيتو

 

قوات الإنقاذ النهرى تنتشل الشاب 

و كانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، في وقت سابق من انتشال شاب غريق بعد عدة دقائق من وصولها إلى مكان الحادث وتبين أن الشاب كان يحاول السباحة في مياه الترعة للتبرد من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ولكنه لم يكن يجيد السباحة فجرفه تيار الترعة مما أدى إلى غرقه.   

 

ومن جهة أخرى دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الشاب المتوفي غرقا إلى مشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف النيابة.   


وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

