وزير التعليم العالي ومحافظ الإسماعيلية يكرّمان لجنة تحكيم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

كرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، لجنة تحكيم مسابقة “أفضل جامعة صديقة للبيئة” برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بـجامعة قناة السويس، تقديرًا لجهود اللجنة في دعم الاستدامة البيئية داخل مؤسسات التعليم العالي وتطوير معايير التقييم وفق أحدث النظم الدولية.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن خالص تقديره واعتزازه بهذا التكريم الذي يمثل تقديرًا لمساعي اللجنة وجهودها المتواصلة في دعم التحول نحو جامعات أكثر استدامة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعزز الثقة في مواصلة العمل على تطوير معايير التقييم ودعم المبادرات البيئية داخل الجامعات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة وصديقة للبيئة، وتوجهاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة أصبحت منصة وطنية مهمة تدفع الجامعات لتبني حلول ذكية في إدارة الطاقة والمياه والموارد، وتطبيق مبادرات للحد من الانبعاثات، وإشراك الطلاب في مشروعات بيئية مبتكرة، متطلعًا إلي ضرورة أن تسهم الدورات المقبلة في تطوير آليات التقييم بما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو التحول الأخضر.

كما وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الشكر لاعضاء اللجنه من نواب رؤساء الجامعات وممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة، مشيدًا بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات لهذا الملف المهم، مثمنًا تعاون جميع الجامعات المصرية التي حرصت علي تقديم نماذج مشرفة تعكس قدرتها على قيادة التغيير نحو بيئة جامعية مستدامة.

