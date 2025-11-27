تفاصيل نجاة 13 فتاة من الغرق بمصرف في القنطرة شرق ووفاة المنقذ

18 حجم الخط

أنقذت العناية الإلهية 13 فتاة من الغرق في إحدى المصارف الواقعة بقرية بالوظة بمركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية.

إنقاذ طالبات جامعيات من الغرق

وتمكن شاب في الثلاثينات من عمره من إنقاذ 13 فتاة من الغرق بمصرف زراعي في قرية بالوظة بعد أن سقطت الحافلة التي كانت تقلهن داخل المصرف، حيث قام شاب بالقفز إلى الماء وإنقاذهم إلا أنه لم يتمكن من النجاة، حيث غلبته المياه داخل الحافلة فغرق.

إخطار بمصرع شخص

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا يفيد بمصرع شاب غرقا بمصرف بقرية بالوظة وهي قرية واقعة بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء.

جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

أقوال الشهود العيان

وقال شهود عيان إن الشاب كان يعمل في أرض زراعية مجاورة للمصرف، وعندما شاهد الحادث هرول إلى السيارة التي كانت تقل 13 طالبة من الطالبات الدارسات بإحدى الجامعات الخاصة ومعهم السائق، ولم يتردد الشاب فى النزول إلى المصرف لإنقاذ الفتيات رغم عدم إتقانه للسباحة.

حيث قام بفتح إحدى أبواب السيارة واستخرج الفتيات والسائق ولكنه حاول الخروج من السيارة فلم يتمكن من الخروج لان مياه المصرف غمرت السيارة وابتلعتها وبها هذا الشاب البطل.

ومن جهة أخرى فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا موسعا حول الحادث، كما تم تحرير المحضر اللازم.

وتبين أن الشاب ضحية الحادث يدعي حسن أحمد حسني الجزار، في الثلاثينات من عمره من قرية منيل دويب مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ولدية ثلاثة أطفال “فتيات” ومقيم في بالوظة.

فيما نعت أهالى قرية بالوظة بمركز ومدينة القنطرة شرق الفقيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيدين ببطولته في إنقاذ أرواح الفتيات.

