محافظ الإسماعيلية يوجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة مواطن ضحّى بحياته لإنقاذ 13 فتاة من الغرق

وجّه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بصرف إعانة عاجلة، قدرها 50 ألف جنيه، لأسرة المواطن حسن أحمد حسن محمد، (حسن الجزار)، الذي لقى مصرعه أثناء إنقاذه لعدد من الفتيات بعد سقوط حافلتهن في أحد المصارف على حدود محافظة الإسماعيلية مع محافظة شمال سيناء، تقديرًا لشجاعته ودوره الإنساني البطولي.

تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة

كما وجّه محافظ الإسماعيلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لأسرة المتوفى وبناته إلى جانب متابعة احتياجات الأسرة بشكل مستمر من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.

متابعة وضع أبناء الفقيد دراسيا

وكذلك وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمتابعة بناته والاطمئنان على انتظامهن الدراسي، وتقديم كل سبل الدعم لهن، عقب انتهاء الأسرة من إجراءات الدفن والعزاء بموطنه بمحافظة المنوفية.

الراحل البطل حسن أحمد حسن، فيتو

وأكد المحافظ أن ما قام به المتوفى يُعد نموذجًا مشرفًا للتضحية والفداء، وأن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم أسرته وتوفير حياة كريمة لأطفاله.

إنقاذ طالبات جامعيات من الغرق

وكانت العناية الإلهية أنقذت 13 فتاة من الغرق في إحدى المصارف الواقعة بقرية بالوظة بمركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية.

وتمكن شاب في الثلاثينات من عمره من إنقاذ 13 فتاة من الغرق بمصرف زراعي في قرية بالوظة بعد أن سقطت الحافلة التي كانت تقلهن داخل المصرف، حيث قام شاب بالقفز إلى الماء وإنقاذهم إلا أنه لم يتمكن من النجاة، حيث غلبته المياه داخل الحافلة فغرق.

إخطار بمصرع شخص

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا يفيد بمصرع شاب غرقا بمصرف بقرية بالوظة وهي قرية واقعة بين محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

أقوال الشهود العيان

وقال شهود عيان إن الشاب كان يعمل في أرض زراعية مجاورة للمصرف، وعندما شاهد الحادث هرول إلى السيارة التي كانت تقل 13 طالبة من الطالبات الدارسات بإحدى الجامعات الخاصة ومعهم السائق، ولم يتردد الشاب فى النزول إلى المصرف لإنقاذ الفتيات رغم عدم إتقانه للسباحة.

حيث قام بفتح إحدى أبواب السيارة واستخرج الفتيات والسائق ولكنه حاول الخروج من السيارة فلم يتمكن من الخروج لان مياه المصرف غمرت السيارة وابتلعتها وبها هذا الشاب البطل.

ومن جهة أخرى فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا موسعا حول الحادث، كما تم تحرير المحضر اللازم.

وتبين أن الشاب ضحية الحادث يدعي حسن أحمد حسني الجزار، في الثلاثينات من عمره من قرية منيل دويب مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ولدية ثلاثة أطفال “فتيات” ومقيم في بالوظة.

فيما نعت أهالى قرية بالوظة بمركز ومدينة القنطرة شرق الفقيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيدين ببطولته في إنقاذ أرواح الفتيات.

