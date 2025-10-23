الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الإسماعيلية تطلق مشروع إحياء رواية الإمام ورش (صور)

مشروع إحياء رواية
مشروع إحياء رواية الإمام ورش

أعلنت مديرية أوقاف في محافظة الإسماعيلية عن انطلاقة متميزة هذا العام تتمثل في إحياء رواية الإمام ورش عن نافع المدني، أحد أبرز رواة القراءات القرآنية، والمشرف بأنه مصري الأصل، وذلك في إطار سعي المديرية لاستعادة مكانة الإسماعيلية في الريادة القرآنية والتميز العلمي. 

 

تنفيذ عدد من الفعاليات 

ووجَّه الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بإعداد خطة عالية المستوى تهدف إلى نشر رواية الإمام ورش وتعريف الناس بها، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة القرآنية النوعية. 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

إطلاق مقارئ أسبوعية  

وكان قد عقد اجتماع ضمَّ عددًا من أعضاء المقارئ والمتقنين لرواية الإمام ورش، لوضع الخطوات التنفيذية للمبادرة، والتي تتضمن:إطلاق مقرأة أسبوعية خاصة برواية الإمام ورش على مستوى الإدارات الفرعية.

الاهتمام بحفظ وتلاوة القرآن الكريم 

وأكد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل أوقاف الإسماعيلية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بالقرآن الكريم روايةً وأداءً، وتعريف الأئمة والمصلين بثراء القراءات القرآنية وتنوّعها، مشيرًا إلى أن مديرية أوقاف الإسماعيلية تستعد لتكون موطنًا جديدًا للريادة القرآنية في مصر.

وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل المقرأة الأسبوعية والمساجد المشاركة في هذه الانطلاقة المبارك، فانتظرونا في الحدث القرآني الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية اوقاف الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية القرآن الكريم مقارئ القرآن الكريم

مواد متعلقة

صحة الإسماعيلية تتابع مقار إقامة الوفود والفرق المشاركة بمهرجان للفنون الشعبية

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات أسواق القنطرة غرب الجديدة (صور)

حبس صاحب محل هواتف 15 يومًا في مقتل طفل الإسماعيلية

محامي الطفل المقتول على يد زميله بالإسماعيلية يطالب بتغيير قانون الأحداث

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من رحيل صلاح

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز

رئيسة البرلمان الأوروبي: لولا جهود السيسي ما توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

المزيد
الجريدة الرسمية