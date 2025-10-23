أوقاف الإسماعيلية تطلق مشروع إحياء رواية الإمام ورش (صور)

أعلنت مديرية أوقاف في محافظة الإسماعيلية عن انطلاقة متميزة هذا العام تتمثل في إحياء رواية الإمام ورش عن نافع المدني، أحد أبرز رواة القراءات القرآنية، والمشرف بأنه مصري الأصل، وذلك في إطار سعي المديرية لاستعادة مكانة الإسماعيلية في الريادة القرآنية والتميز العلمي.

تنفيذ عدد من الفعاليات

ووجَّه الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بإعداد خطة عالية المستوى تهدف إلى نشر رواية الإمام ورش وتعريف الناس بها، من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة القرآنية النوعية.

جانب من الاجتماع، فيتو

إطلاق مقارئ أسبوعية

وكان قد عقد اجتماع ضمَّ عددًا من أعضاء المقارئ والمتقنين لرواية الإمام ورش، لوضع الخطوات التنفيذية للمبادرة، والتي تتضمن:إطلاق مقرأة أسبوعية خاصة برواية الإمام ورش على مستوى الإدارات الفرعية.

الاهتمام بحفظ وتلاوة القرآن الكريم

وأكد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل أوقاف الإسماعيلية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بالقرآن الكريم روايةً وأداءً، وتعريف الأئمة والمصلين بثراء القراءات القرآنية وتنوّعها، مشيرًا إلى أن مديرية أوقاف الإسماعيلية تستعد لتكون موطنًا جديدًا للريادة القرآنية في مصر.

وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل المقرأة الأسبوعية والمساجد المشاركة في هذه الانطلاقة المبارك، فانتظرونا في الحدث القرآني الكبير.

