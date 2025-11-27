تطهير أحواض محطة معالجة الصرف الصحي  بسرابيوم في الإسماعيلية

18 حجم الخط

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أعمال تطهير كامل لأحواض محطة معالجة الصرف الصحى في سرابيوم، بالإسماعيلية.

الانتهاء من أعمال تطهير أحواض محطة معالجة سرابيوم

ومن جانبه أكد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، انه تم الانتهاء من أعمال تطهير أحواض محطة معالجة سرابيوم، والتي تبلغ الطاقة التصميمية 180 ألف م3\ يوم.



وأشار رئيس مياه القناة إلى أن الشركة انتهت من أعمال ملس وتطهير بالوعات الصرف الصحي بمنطقة الشرق ببورسعيد، وتطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقة سوق الأربعاء، بمدينة القنطرة شرق، والانتهاء من عمل صيانة طلمبات عنبر الغسيل العكسي بمحطة التوطين.



الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بالوعات الصرف الصحي بحي الشرق



وبدأت الأعمال من خلف سجن بورسعيد حتي شارع محمد علي والزراعة وخط الجولف بمنطقة ببورسعيد، كما تم الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقة سوق الأربعاء بمدينة القنطرة شرق، بالإضافة إلى صيانة طلمبات عنبر الغسيل العكسي بمحطة التوطين.

مراجعة وصيانة معدات الديزل

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، انه جاري من مراجعة وصيانة رفع كفاءة وصيانة مولدات الديزل الخاصة بمحطات رفع الصرف الصحي ومياه الشرب، على مستوى إقليم القناة "السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لضمان استمرار جميع المحطات في العمل وعدم توقفها عند الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، لإطالة عمرها الافتراضي واستمرار في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن الهدف من أعمال مراجعة مولدات الديزل ورفع كفاءة وصيانتها والتأكد من عملها بكامل طاقتها الانتاجية في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، وعدم توقف أي من محطات مياه الشرب أو محطات رفع الصرف الصحي عن العمل، بالإضافة إلى مراجعة خزانات الوقود للتأكد من وجود وقود كاف يساعد على تشغيل أي من تلك المحطات لعدة ساعات عند انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أنه تم رفع حالة الطوارئ ودرجات الاستعداد القصوي بكل قطاعات ومناطق بإقليم القناة الثلاث "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك تحسبًا لسقوط أمطار ومواجهة المتغيرات المناخية، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مع تطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل.

