الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تطهير أحواض محطة معالجة الصرف الصحي  بسرابيوم في الإسماعيلية

جانب من أعمال التطهير،
جانب من أعمال التطهير، فيتو
18 حجم الخط

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أعمال تطهير كامل لأحواض محطة معالجة الصرف الصحى في سرابيوم، بالإسماعيلية.   

الانتهاء من أعمال تطهير أحواض محطة معالجة سرابيوم

 

ومن جانبه أكد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، انه تم الانتهاء من أعمال تطهير أحواض محطة معالجة سرابيوم، والتي تبلغ الطاقة التصميمية 180 ألف م3\ يوم. 

 وأشار رئيس مياه القناة إلى أن الشركة انتهت من أعمال ملس وتطهير بالوعات الصرف الصحي بمنطقة الشرق ببورسعيد، وتطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقة سوق الأربعاء، بمدينة القنطرة شرق، والانتهاء من عمل صيانة طلمبات عنبر الغسيل العكسي بمحطة التوطين. 
 

الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بالوعات الصرف الصحي بحي الشرق 
 

وبدأت الأعمال من خلف سجن بورسعيد حتي شارع محمد علي والزراعة وخط الجولف بمنطقة ببورسعيد، كما تم الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقة سوق الأربعاء بمدينة القنطرة شرق، بالإضافة إلى صيانة طلمبات عنبر الغسيل العكسي بمحطة التوطين.  

مراجعة وصيانة معدات الديزل 

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، انه جاري من مراجعة وصيانة رفع كفاءة وصيانة مولدات الديزل الخاصة بمحطات رفع الصرف الصحي ومياه الشرب، على مستوى إقليم القناة "السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لضمان استمرار جميع المحطات في العمل وعدم توقفها عند الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، لإطالة عمرها الافتراضي واستمرار في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية. 

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن الهدف من أعمال مراجعة مولدات الديزل ورفع كفاءة وصيانتها والتأكد من عملها بكامل طاقتها الانتاجية في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، وعدم توقف أي من محطات مياه الشرب أو محطات رفع الصرف الصحي عن العمل، بالإضافة إلى مراجعة خزانات الوقود للتأكد من وجود وقود كاف يساعد على تشغيل أي من تلك المحطات لعدة ساعات عند انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أنه تم رفع حالة الطوارئ ودرجات الاستعداد القصوي بكل قطاعات ومناطق بإقليم القناة الثلاث "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك تحسبًا لسقوط أمطار ومواجهة المتغيرات المناخية، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مع تطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مياة القناة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم الاسماعيلية بالاسماعيلية

مواد متعلقة

رئيس مياه القناة يتفقد مسار خط سوق المفروشات وتوصيل المياه لأهالي العنانية بالقنطرة غرب

شركة "القناة" تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي IWWI 2025

رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بمنطقة شرق البحيرات

رئيس مياه القناة يتفقد جاهزية نقطة المعدات المركزية بمدينة بورفؤاد

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

الحكومة تُقر تنفيذ 7 مشروعات نفع عام في خمس محافظات

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

"عليه العوض"، صبري فواز يعلق على ضوابط مسلسلات رمضان 2026

خبير: قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية يكشف شبكات التنظيم ويعجل بعزلها دوليا

الحكومة تعلن عن خطة لتعميم الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة

إعادة فتح التقديم في مسابقات معلم مساعد من بين مدرسي الحصة في هذه التخصصات

خدمات

المزيد

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية