الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أوقاف الإسماعيلية تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بالقصاصين

جانب من ختام الأسبوع
جانب من ختام الأسبوع الثقافي، فيتو
اختتمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أُقيم بمسجد عرب أبو قاسم بإدارة أوقاف القصاصين. 

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لضبط منظومة صرف الأسمدة

النيابة تحيل 13 متهمًا للمحاكمة بتهمة البلطجة في الإسماعيلية

 

ختام فاعليات مبادرة صحح مفاهيمك بالقصاصين 

وذلك في اليوم الثالث والأخير من الأسبوع، ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تُطلقها الوزارة لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة. 

جانب من ختام الأسبوع الثقافي، فيتو
جانب من ختام الأسبوع الثقافي، فيتو

استُهلَّت الفعاليات بتلاوةٍ عطرةٍ من كتاب الله تلاها الشيخ. السيد غريب مصيلحي، أعقبها كلمتان توعويتان لفضيلة الدكتور. ربيع غازي، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وفضيلة الدكتور، محمد المتولي فاضل، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة بورسعيد. 

جانب من ختام الأسبوع الثقافي، فيتو
جانب من ختام الأسبوع الثقافي، فيتو

خطورة التكفير وآثاره المدمرة 

وتحدّثا حول موضوع "خطورة التكفير وآثاره المدمرة"، مؤكدين أن الإسلام دين رحمة وعدل، وأن التكفير بغير علم يُفسد العقول ويُهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

 

واختُتم اللقاء بابتهالٍ روحاني مؤثر قدّمه الشيخ. سيف هاني، سادت خلاله أجواء من الخشوع والسكينة في رحاب المسجد.

جانب من ختام الأسبوع الثقافي، فيتو
جانب من ختام الأسبوع الثقافي، فيتو

تأتي هذه الفعاليات في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

الجريدة الرسمية