مصطفى كامل يلمح إلى الاستقالة من نقابة المهن الموسيقية

لمح الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى إمكانية تقديم استقالته من منصبه، وذلك بعد سلسلة من الأزمات والضغوط التي يشهدها مجلس النقابة خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت هذه الإشارات عبر تصريحات عبر فيها كامل عن شعوره بالإرهاق والحاجة إلى التفرغ لحياته الأسرية والفنية بعيدًا عن الضغوط الإدارية.

وكشف كامل أنه يفكر جديًا في ترك منصبه بسبب ما وصفه بـ"ثِقَل المسئولية" وتزايد المشكلات داخل النقابة، مؤكدًا أن إدارة ملفات متعددة في وقت واحد ساهم في استنزافه نفسيًا وفنيًا.

وتزامنت تصريحاته مع حالة من الجدل داخل المجلس، خاصة بعد توجيهه انتقادات لبعض الأعضاء بشأن أداء عدد من الفروع وضعف الإيرادات.

في المقابل، تحرّك عدد من أعضاء المجلس والجمعية العمومية لدعوة كامل للتراجع عن هذه الفكرة، معبّرين عن تمسّكهم باستمراره على رأس النقابة لما حققه من خطوات تنظيمية خلال الفترة الماضية. وأشارت مصادر داخل النقابة إلى أن تلك التحركات نجحت في إثناءه عن الاستقالة في الوقت الراهن.

ورغم التلميحات، لم تصدر حتى الآن أي استقالة رسمية من جانب مصطفى كامل، فيما يواصل مهامه داخل النقابة بالتوازي مع متابعة عدد من الملفات الإدارية العالقة، وسط ترقّب من الوسط الفني لما ستؤول إليه التطورات في الفترة المقبلة.

على الجانب الأخر، قال مصطفى كامل في تصريحاته إن الاتصالات ما زالت جارية مع مسؤولي وزارة الصحة لتأمين نقل الزميل المصاب في أسرع وقت ممكن، موضحًا أنه يبذل كل الجهود الممكنة من أجل توفير الرعاية الطبية المناسبة لإنقاذ حياته، متمنيًا من الله أن يُيسر الأمور ويُتمم إجراءات نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالعاصمة.

وأشار إلى أن الحالة الصحية لشريف سامي تستدعي تدخلًا طبيًا دقيقًا، الأمر الذي دفعه للتواصل الفوري مع الجهات المعنية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واختتم مصطفى كامل مناشدته قائلًا: إن شريف سامي يعد أحد أبناء الوسط الفني الذين يستحقون كل الدعم، متمنيًا أن تكلل الجهود بالنجاح ويتم إنقاذ حياته في أقرب وقت.

على الجانب الآخر، يواصل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية دعمه لأسرة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، وذلك للاطمئنان على حالة والدته، التي تعاني من أزمة صحية صعبة عقب وفاة نجلها.

وأكدت مصادر مقربة من الأسرة أن مصطفى كامل يحرص على تقديم كل أشكال الدعم المعنوي والإنساني لأسرة الليثي خلال هذه الفترة، مشيرين إلى أنه يتابع تطورات الحالة لحظة بلحظة ويتواصل بشكل مباشر مع أفراد الأسرة لتقديم المساندة اللازمة.

يذكر أن وفاة الفنان إسماعيل الليثي قد أثرت بشدة في والدته، التي دخلت في حالة صحية حرجة عقب تلقّيها الخبر، ما دفع عددًا من الفنانين والمقربين للتواصل مع الأسرة لمؤازرتها في هذا الظرف الصعب.





