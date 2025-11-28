أخبار الفن اليوم: محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة.. حلمي عبد الباقي يوضح حقيقة أزمته مع مصطفى كامل.. أول تعليق من محمد إمام على حريق لوكيشن "الكينج"

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

احتفل النجم محمد هنيدي بعقد قران ابنته فريدة وسط الأصدقاء والأسرة

واحتفل محمد هنيدي العام الماضي بخطوبة ابنته فريدة، وظهرت فريدة وخطيبها في حالة من الفرح والسعادة، وارتدت العروس فستانا أبيض أنيقا.

جدّد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، تصريحاته بشأن أزمته مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، مؤكدًا أن الخلاف القائم بينهما شخصي تمامًا ولا يمت بصلة لعمل النقابة.

وقال عبد الباقي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: إن ما يتم تداوله خلال الأيام الأخيرة من حملات ممنهجة تستهدف تشويه صورته أمام الرأي العام، ومحاولة إقحام اسمه في وقائع تتعلق بالنقابة عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح أن البلاغ الذي تقدم به يخص واقعة سبّ وإهانة شخصية وُجهت إليه، مشددًا على أنه لا علاقة لهذه الواقعة بالشئون النقابية.

احتفل الثنائي عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي، بقراءة فاتحة نجلهما نور في أجواء عائلية بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين.

وفي عام 2023، احتفل الإعلامي عمرو أديب بحفل زفاف نجله خالد، في حضور اقتصر على الأهالي والأصدقاء والمقربين.

رصدت فيتو الحريق الذي نشب داخل ستوديو مصر بالهرم والذي تسبب في الدفع بعدد من سيارات إطفاء لإخماده وسيارات إسعاف.

وكشف مصدر لـ "فيتو" أن الحريق اندلع بسبب الديكورات والأخشاب الموجودة داخل الاستوديو والتي تخص أعمالا فنية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق ديكور مخصص لتصوير أحد المسلسلات الرمضانية داخل استوديو مصر بمنطقة المريوطية بالجيزة.

قال السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل الكينج: إن توقيت عرض العمل في رمضان 2026 كما هو، ولن يؤثر حريق ستوديو مصر على ذلك، مشيرا إلي أنه من المفترض عودة طاقم التصوير بعد إصلاح الديكور مباشرة.

وأضاف “صلاح" في تصريح خاص لفيتو:" أنه لم يكن هناك أي شخص من طاقم العمل وقت الحريق، ولا توجد إصابات، منوها إلي أن تصوير مشاهد العمل كانت في الليل وليس الصباح الباكر.

أكدت مصادر مقربة من الفنان تامر حسني أن حالته الصحية مستقرة تمامًا بعد إجرائه العملية الأخيرة، نافية كل ما تردد عن تعرضه لأي خطأ طبي أو مضاعفات خطيرة.

وقالت المصادر إن الفنان يتابع برنامجه العلاجي وتماثل للشفاء، ويستعيد نشاطه اليومي بالكامل، مشيرة إلى أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا لا أساس لها من الصحة، وأن تامر بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وأضافت المصادر أن الفنان تامر حسني بدأ بالفعل التخطيط لمشاريعه الفنية القادمة، وأن جمهوره يمكنه الاطمئنان على حالته دون قلق، مؤكدة أن النجوم غالبًا ما يكونون عرضة لشائعات غير دقيقة حول صحتهم، وهذا ما حصل مع تامر مؤخرًا.

علق النجم محمد إمام علي الحريق الذي نشب في لوكيشن مسلسل الكينج بـ ستوديو مصر صباح اليوم.

وقال الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل.. والحمد لله على كل شيء".

وأشار إلى أن المنطقة المتضررة كانت مجهزة على أعلى مستوى، ضمن إنتاج ضخم للمنتج عبد الله أبو الفتوح، وإبداع مهندس الديكور تامر إسماعيل، وجهود كبيرة من فريق المهندسين والعمال.

وأضاف: "ربنا أراد ما حدث، والحمد لله أن الإصابات كانت خفيفة وكل فريق العمل بخير".

وأشاد إمام بجهود وزارة الداخلية وقوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الكبير، مشيرًا إلى صعوبة الموقف نتيجة كميات كبيرة من الخشب والمواد سريعة الاشتعال.

أكد الدكتور أحمد حسن رجب العضو المنتدب التنفيذي لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، أن استوديو مصر لم يتعرض لأي أضرار جراء الحريق المحدود الذي نشب في ديكور مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام داخل منطقة الحارة بمنطقة التصوير المفتوحة.

وكان الحريق قد اندلع في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم داخل الديكور الخارجي لمنطقة الحارة، حيث تدخلت قوات الحماية المدنية فورًا وتمكنت من السيطرة عليه بالكامل.

