الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نجل عمرو أديب يحتفل بزفافه الجمعة المقبل

عمرو أديب ونجله،
عمرو أديب ونجله، فيتو

يحتفل خالد نجل الإعلامي عمرو أديب بحفل زفافه يوم الجمعة المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة،  ومن المفترض أن يشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

وفي شهر أغسطس الماضي، احتفل عمرو أديب  بخطوبة نجله خالد بحضور لميس الحديدي زوجة والده، وعدد من الأصدقاء المقربين.

وحرصت الإعلامية لميس الحديدي على تهنئة “خالد” نجل زوجها عمرو أديب  بمناسبة حفل خطوبته، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

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خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب

ونشرت “لميس” مجموعة صور من حفل خطوبة خالد نجل عمرو أديب، وعلقت قائلة: “أول عريس من شباب عيلة أديب مبروك خالد أديب وفرح الطوخى، مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا وعقبالك يا نور”.

وجاء حفل الخطوبة في الإجازة السنوية لكل من أديب ولميس الحديدي التي تتزامن مع شهر أغسطس من كل عام..

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