أخبار الفن اليوم: تامر حسني يصل القاهرة بعد رحلة علاجية بألمانيا.. أحمد باتشان يتعرض لحادث سير.. إيقاف المغني إسلام كابونجا 6 أشهر

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة، وكانت كالتالي:

كشف محمد صبري، الصديق المقرب للفنان تامر حسني، عن آخر تطورات حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.

وأكد صبري في تصريح خاص لـ«فيتو» أن تامر حسني عاد إلى مصر ويستكمل حاليًا برنامج علاجه، موضحًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا في الوقت الراهن، داعيًا الجمهور لمواصلة الدعاء له.

تعرض المطرب أحمد باتشان، إلي حادث سير تسبب في تهشم سيارته، حيث أعلن ذلك من خلال حسابه عبر فيس بوك.



وقال أحمد باتشان: "يمكن دي أول مرة اتكلم في حاجة زي دي.. بس حقيقي مبقتش فاهم فيه ايه يعني كل لما ابقي مبسوط شوية وتحصل حاجة كويسة في حياتي، سواء نزول أغنية أو احتفال بعيد ميلادي أو أي مناسبة لازم يحصلي حاجة بعدها، والحمد لله اللي ربنا بيقدرني عليه بعمله، ومن غير تفكير ومن غير ما اتكلم علي حاجة زي دي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا".

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وقف المطرب إسلام كابونجا 6 أشهر بسبب ما بدر منه مؤخرا ونشر فيديوهات غير لائقة.





علق الكاتب الصحفي والسيناريست إبراهيم عيسى، على رفض محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة بمنع عرض فيلم الملحد بالسينمات.



وكتب عيسى منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: “قضاء مصر العظيم يحكم حكمًا ساطعًا ناصعًا بعرض فيلم الملحد، ويرفض كل دعاوى منع عرض الفيلم.. الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية.. قضاء مصر أعلن قضاءه لا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره”

قالت الفنانة يسرا إنها تعكف حاليًا على تصوير فيلم “الست لما”، الذي من المفترض أن يكون جاهزا للعرض خلال وقت قصير.



وأضافت في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنها تحب الدراما التليفزيونية، وتحرص أن تتواجد ضمن قائمة نجوم دراما رمضان، لذلك تحاول جاهدة للحاق بسباق رمضان المقبل، من خلال عمل درامي، والتي تحضر له حاليًا، وتتمنى أن تستطيع تصويره وعرضه خلال العام المقبل.

قال الدكتور علاء عبد الهادي نقيب كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منذ قليل: إن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في جلسته التي انعقدت الشهر الماضي، قد رشح عددا من المفكرين والكتاب المصريين لنيل جوائز الدولة في عدة فروع لهذا العام.





أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبد بدء تصوير فيلمها الجديد “خلي بالك من نفسك” بالتعاون مع النجم أحمد السقا ومن إخراج معتز التوني.



وكشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن بدء تصوير العمل من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، حيث نشرت صورة من موقع تصوير الفيلم الذي أطلق اليوم.

