الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو
18 حجم الخط

أحيا الفنان أحمد سعد ، حفل غنائي في الكويت تحت شعار كامل العدد وذلك يعد الحفلة الثانية بعد أزمته الصحية الأخيرة.

حفل أحمد سعد في الكويت 

وتألق أحمد سعد بعدد كبير، من أغانيه الشهيرة “ وسع وسع، إيه اليوم الحلو دا، مكسرات” وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وكان وجه الفنان أحمد سعد رسالة شكر مؤثرة إلى صديقه الفنان تامر حسني، خلال ظهوره على خشبة مسرح مهرجان الفسطاط الشتوي، كاشفًا عن موقف إنساني جمعهما في أصعب فترات مرضه الأخيرة.

وأوضح سعد أمام جمهوره أنه مر بأيام قاسية داخل المستشفى، لكنه لم يكن وحيدًا، إذ ظلَّ تامر حسني إلى جواره طوال الوقت، رغم أن الأخير كان يعاني في الوقت نفسه من ظرف صحي بالغ الخطورة، الأمر الذي زاد من وقع المساندة وأثرها في نفسه.

وأوضح أحمد سعد أنَّه يودُّ الحديث عن صديقه الجدع الذي وقف إلى جواره في أصعب الفترات، مشيرًا إلى أنه كان يرقد في المستشفى متعبًا، بينما كان صديقه هو الآخر يمرّ بوعكة صحية تستدعي عملية كبيرة وخطيرة. 

 

ومع ذلك -يقول سعد- لم يتوقف تامر حسني عن التواصل معه، إذ كان يطمئن عليه عشرات المرات يوميًا، ويرسل إليه باقات الورد إلى المستشفى التي يُعالج فيها، في موقف وصفه بـ “الإنساني الذي لا يُنسى”.


وكشف سعد أن تامر حسني رغم مرضه واستعداده لعملية خطيرة، لم يتوقف لحظة عن التواصل والاطمئنان عليه، مؤكدًا أن هذا الموقف لن ينساه طوال حياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل أحمد سعد في الكويت الفنان أحمد سعد أحمد سعد أحمد سعد في الكويت

الأكثر قراءة

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

بيان عاجل من عائلة الفنان فضل شاكر للرد على تدهور حالته الصحية في السجن

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 3 أشهر

هل يشعر هاني أبو ريدة بالندم والغيرة من نجاح المغرب؟ شاهد ماذا قال؟

هتدخل ومش هسيبه، هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة رمضان صبحي والمنشطات (فيديو)

انخفاض يهز اليوريا العادي والنشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أبو ريدة يحسم مصير ترشحه لرئاسة الكاف ويكشف عن تحرك جديد من الزمالك بشأن أزمة القيد

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية