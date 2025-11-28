أول تعليق من محمد إمام على حريق لوكيشن مسلسل الكينج في ستوديو مصر

18 حجم الخط

علق النجم محمد إمام علي الحريق الذي نشب في لوكيشن مسلسل الكينج بـ ستوديو مصر صباح اليوم.

وقال الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل.. والحمد لله على كل شيء".

وأشار إلى أن المنطقة المتضررة كانت مجهزة على أعلى مستوى، ضمن إنتاج ضخم للمنتج عبد الله أبو الفتوح، وإبداع مهندس الديكور تامر إسماعيل، وجهود كبيرة من فريق المهندسين والعمال.

وأضاف: "ربنا أراد ما حدث، والحمد لله أن الإصابات كانت خفيفة وكل فريق العمل بخير".

وأشاد إمام بجهود وزارة الداخلية وقوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الكبير، مشيرًا إلى صعوبة الموقف نتيجة كميات كبيرة من الخشب والمواد سريعة الاشتعال.

وأضاف محمد إمام شكرًا خاصًا للمنتج محمد السيد وفريقه، ووصفهم بأنهم "حوش الإنتا"، بعد أن خاطروا بحياتهم ودخلوا داخل الحريق لمحاولة إنقاذ الأجهزة والمعدات والملابس. وأكد إمام أن هذا الفريق يعمل بشغف ويضحي بنفسه من أجل عمله.

كما عبّر عن امتنانه لكل الأشخاص والفنانين الذين تواصلوا للاطمئنان عليه وعلى فريق العمل، متمنيًا دوام المحبة والسلامة للجميع. واعتبر ما حدث اختبارًا صعبًا في وقت عصيب، مؤكدًا ثقته الكبيرة بالله ومؤكدًا استمرار العمل في مسلسل "الكينج"، ودعا الجمهور لمتابعته في رمضان 2026.

تعليق استوديو مصر على حريق لوكيشن الكينج

وأكد الدكتور أحمد حسن رجب العضو المنتدب التنفيذي لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، أن استوديو مصر لم يتعرض لأي أضرار جراء الحريق المحدود الذي نشب في ديكور مسلسل “الكينج” للفنان محمد إمام داخل منطقة الحارة بمنطقة التصوير المفتوحة.

وكان الحريق اندلع في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم داخل الديكور الخارجي لمنطقة الحارة، حيث تدخلت قوات الحماية المدنية فورًا وتمكنت من السيطرة عليه بالكامل.

وأدى الحريق إلى تلف جزء كبير من الديكور الخشبي الخاص بالمسلسل، من دون أي إصابات بشرية أو تأثير على المباني أو البلاتوهات أو المنشآت الإنتاجية داخل الاستوديو.

ولا توجد أي إصابات بشرية بين العاملين أو المتواجدين في موقع التصوير، لم يتأثر أي مبنى أو بلاتوه أو منشأة إنتاجية داخل الاستوديو، الأصول والمباني المحيطة بمنطقة الحريق سليمة تمامًا.

