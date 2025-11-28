الجمعة 28 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بقراءة فاتحة نجلهما نور

نجل عمرو أديب ولميس
نجل عمرو أديب ولميس الحديدي
احتفل الثنائي عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي، بقراءة فاتحة نجلهما نور في أجواء عائلية بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين.

وفي عام 2023، احتفل الإعلامي عمرو أديب بحفل زفاف نجله خالد، في حضور اقتصر على الأهالي والأصدقاء والمقربين.

وظهر “خالد” وهو يرقص مع عروسته أثناء حفل زفافهما والسعادة تظهر عليهما.

ويعد عمرو أديب واحدًا من أبرز الوجوه التلفزيونية في العالم العربي، حيث استطاع عبر سنوات عمله أن يرسخ مكانته كأحد أهم مقدمي برامج التوك شو. تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأ مسيرته المهنية مبكرًا قبل أن يلمع اسمه من خلال برنامجه الشهير القاهرة اليوم الذي اشتهر بطرح القضايا الشائكة ومناقشة الملفات المؤثرة على الرأي العام. 

كما شغل منصب المدير التنفيذي لإذاعة نجوم إف إم، وتولى سابقًا رئاسة تحرير جريدة العالم اليوم، مما عزز حضوره الإعلامي في مجالات متعددة.

 

 

أعمال لميس الحديدي

تُعد الإعلامية لميس الحديدي واحدة من أبرز الوجوه التلفزيونية في مصر والعالم العربي، حيث اشتهرت بأسلوبها المهني القوي وقدرتها على تحليل الملفات السياسية والاقتصادية المعقدة بوضوح وجرأة.

بدأت بعدها رحلة طويلة في العمل الإعلامي ما بين الصحافة والبرامج الحوارية، حتى أصبحت من أهم مقدمي البرامج في مصر،  وتمكنت لميس عبر مسيرتها من بناء ثقة كبيرة لدى الجمهور، بفضل دقتها في تناول المعلومات وحرصها على مناقشة القضايا المؤثرة في الشأن العام بعمق وموضوعية.

الجريدة الرسمية