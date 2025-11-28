الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو وصور)

حريق ستوديو مصر،
حريق ستوديو مصر، فيتو
18 حجم الخط

رصدت فيتو الحريق الذي نشب داخل ستوديو مصر بالهرم والذي تسبب في الدفع بعدد من سيارات إطفاء لإخماده وسيارات إسعاف.

وكشف مصدر لـ "فيتو" أن الحريق اندلع بسبب الديكورات والأخشاب الموجودة داخل الاستوديو والتي تخص أعمالا فنية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق ديكور مخصص لتصوير أحد المسلسلات الرمضانية داخل استوديو مصر بمنطقة المريوطية بالجيزة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل استوديو مصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

 

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في الأخشاب والديكورات الخاصة بالتصوير، وجارٍ العمل على السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي استوديوهات التصوير.

 

يذكر أن حريقا آخر اندلع أمس في ديكور مسلسل تليفزيوني باستوديو الأهرام بمنطقة الطالبية بالجيزة وتمت السيطرة عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ستوديو مصر حريق ستوديو مصر تفاصيل حريق ستديو مصر

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو وصور)

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

المؤشرات الأمريكية تتجه لخسارة شهرية بسبب عطل بورصة شيكاغو

تطورات حالة تامر حسني بعد إجراء عملية الكلى، هل تعرض لمضاعفات خطيرة؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية