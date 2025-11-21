اعرفى وزن طفلك الطبيعي حسب عمره حفاظا على صحته

18 حجم الخط

وزن الطفل هو المؤشر لتغذيته السليمة والتأكد من عدم إصابتهم باى مشاكل فى النمو وأن صحته جيدة، لذا تهتم الأمهات بمتابعة وزن الطفل شهريا منذ ولادته وحتى إتمامه أكثر عام من عمره.

ومتابعة وزن وطول الطفل فى بداية مراحله العمرية ليس أمر روتيني بل هو إجراء مهم لأن أى نقص فى الوزن أو الطول عن المعدل الطبيعي عن وجود مشكلة ويجب علاجها سريعا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن متابعة المعدلات الطبيعية لنمو الأطفال من حيث الوزن والطول أمر ضرورى للاطمئنان على صحة الطفل، وهناك العديد من الأمهات لا تعرف ماهو الوزن الطبيعي للأطفال منذ ولادتهم وحتى الكبر، وهذا خطأ لأنه يحب معرفة هذه المعدلات ومتابعتها للاطمئنان على صحة الطفل.

المعدل الطبيعي لنمو الطفل

المعدل الطبيعي لنمو الطفل

وأضاف عبد الحميد، أن المعدلات الطبيعية لنمو الطفل من حيث الوزن كالاتى:-

المواليد حتى 3 أشهر عادة يكون وزن الطفل بين 3 إلى 6.5 كيلو جرام.

من 3 إلى 6 أشهر، عادة يكون وزن الطفل بين 5 إلى 8 كيلو جرام.

من 6 إلى 9 أشهر، عادة يكون وزن الطفل بين 6 إلى 9.5 كيلو جرام.

من 9 إلى 12 شهر، عادة يكون وزن الطفل بين بين 7 إلى 11 كيلو جرام.

السنة الأولى، عادة يكون وزن الطفل بين 8 إلى 12.5 كيلو جرام.

عمر السنتين، عادة يكون وزن الطفل بين 10 إلى 14.5 كيلو جرام.

3 سنوات، عادة يكون وزن الطفل بين 12 إلى 17 كيلو جرام.

4 سنوات، عادة يكون وزن الطفل بين 14 إلى 19 كيلو جرام.

5 سنوات، عادة يكون وزن الطفل بين 16 إلى 21 كيلو جرام.

6 سنوات، عادة يكون وزن الطفل بين 18 إلى 23 كيلو جرام.

وتابع، عادة يكون الوزن الطبيعي يختلف حسب طول الطفل ونشاطه وجيناته، ومن المهم متابعة نمو الطفل بشكل دوري عند طبيب الأطفال باستخدام منحنيات النمو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.