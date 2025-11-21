الجمعة 21 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

اعرفى وزن طفلك الطبيعي حسب عمره حفاظا على صحته

وزن الطفل هو المؤشر لتغذيته السليمة والتأكد من عدم إصابتهم باى مشاكل فى النمو وأن صحته جيدة، لذا تهتم الأمهات بمتابعة وزن الطفل شهريا منذ ولادته وحتى إتمامه أكثر عام من عمره.

ومتابعة وزن وطول الطفل فى بداية مراحله العمرية ليس أمر روتيني بل هو إجراء مهم لأن أى نقص فى الوزن أو الطول عن المعدل الطبيعي عن وجود مشكلة ويجب علاجها سريعا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن متابعة المعدلات الطبيعية لنمو الأطفال من حيث الوزن والطول أمر ضرورى للاطمئنان على صحة الطفل، وهناك العديد من الأمهات لا تعرف ماهو الوزن الطبيعي للأطفال منذ ولادتهم وحتى الكبر، وهذا خطأ لأنه يحب معرفة هذه المعدلات ومتابعتها للاطمئنان على صحة الطفل.

 

وأضاف عبد الحميد، أن المعدلات الطبيعية لنمو الطفل من حيث الوزن كالاتى:-

  • المواليد حتى 3 أشهر عادة يكون وزن الطفل بين 3 إلى 6.5 كيلو جرام.
  • من 3 إلى 6 أشهر، عادة يكون وزن الطفل بين 5 إلى 8 كيلو جرام.
  • من 6 إلى 9 أشهر، عادة يكون وزن الطفل بين 6 إلى 9.5 كيلو جرام.
  • من 9 إلى 12 شهر، عادة يكون وزن الطفل بين بين 7 إلى 11 كيلو جرام.
  • السنة الأولى، عادة يكون وزن الطفل بين 8 إلى 12.5 كيلو جرام.
  • عمر السنتين، عادة يكون وزن الطفل بين 10 إلى 14.5 كيلو جرام.
  • 3 سنوات، عادة يكون وزن الطفل بين 12 إلى 17 كيلو جرام.
  • 4 سنوات، عادة يكون وزن الطفل بين 14 إلى 19 كيلو جرام.
  • 5 سنوات، عادة يكون وزن الطفل بين 16 إلى 21 كيلو جرام.
  • 6 سنوات، عادة يكون وزن الطفل بين 18 إلى 23 كيلو جرام.

وتابع، عادة يكون الوزن الطبيعي يختلف حسب طول الطفل ونشاطه وجيناته، ومن المهم متابعة نمو الطفل بشكل دوري عند طبيب الأطفال باستخدام منحنيات النمو.

أسباب أنيميا فقر الدم عند الطفل الرضيع وطرق العلاج

5 نصائح تساعد طفلك الرضيع على النوم ليلا بهدوء

وزن الطفل المعدلات الطبيعية لنمو الطفل المعدل الطبيعي لنمو الطفل طول الطفل صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

