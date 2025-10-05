مع اقتراب الشتاء، نصائح لتقوية مناعة أبنائك فى المدارس

بدأت درجات حرارة الطقس تنخفض تدريجيا بشكل ملحوظ، ما يقلق الأمهات كثيرا خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، ويتسبب فى انتشار الأمراض المعدية.

ومع فترة تغيير الفصول واقتراب فصل الشتاء تضعف مناعة الكبار والصغار ما ينتج عنه انتشار الأمراض المعدية خاصة بين الأطفال فى المدارس.

مناعة الطفل

نصائح تحمى طفلك من أمراض المدارس فى الشتاء

ويقول الدكتور محمود جبر استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح التى تحافظ على مناعة الأطفال فى المدارس خاصة مع فترة تغيير الفصول واقتراب فصل الشتاء، منها:-

إعطاء الطفل ملعقة عسل نحل علي ملعقة زيت زيتون علي علبة زبادي يوميا تقوي المناعه وتساعد علي زيادة الوزن. تقديم الموز والتفاح والكيوي والفلفل الالوان للطفل باستمرار لأنها أكلات تقو المناعة. فيتامين سي وفيتامين أ، فيتامينات مهمة فى الشتاء لأنها تقوى المناعة لذا يجب الاهتمام بتقديم مصادرهم للطفل، مع العلم أن فيتامين أ يتم إعطائه للطفل عن عمر تسعة أشهر كبسولتين في فم الطفل، ثم 4 كبسولات كل 6 أشهر. الإهتمام بإعطاء الطفل تطعيم الانفلونزا الموسمية كل عام لحمايته من مخاطر فيروس الانفلونزا وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة له تهدد حياة الطفل. تعويد الطفل على شرب الماء قبل الخروج من المنزل صباحا او مساء لأن التغير المفاجئ لدرجة الحرارة بين الجو الدافي والبارد يضعف مناعة الصغار. الإهتمام بتقديم السوائل الدافئة للطفل على مدار اليوم. النوم المبكر والمنتظر للصغار مع ارتداء ملابس كاملة حتى لا يبرد وهو نائم. استحمام الطفل وسط اليوم او قبل النوم وممنوع الاستحمام قبل الخروج من المنزل. تهوية المنزل يوميا من 9 صباحا حتى 1 ظهرا ودخول آشعة الشمس لتجديد العزاء داخل المنزل. ممنوع جلوس الطفل مع المدخنين ويفضل تغيير ملابس المدخنين عند الجلوس مع الأطفال. الإهتمام براحة الطفل عند إصابته بالأمراض المعدية لحين الشفاء لسرعة الشفاء والحفاظ على جهاز المناعة. الإهتمام بالتطعيمات الإضافية التى تحمى من الأمراض المعدية فى المدارس.

