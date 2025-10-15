الخميس 16 أكتوبر 2025
بعد تحذيرات من انتشاره في المدارس، ماهو فيروس الميتانيمو وأعراضه وطرق العلاج

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتخاذ الإجراءات الوقائية بالمدارس لمنع انتشار الأمراض المعدية خاصة بعد انتشار فيروس الميتانيمو.

والتحذير من  انتشار فيروس الميتانيمو فى المدارس تسبب فى حدوث حالة من القلق بين الأمهات خوفا على الأطفال من الإصابة بهذا الفيروس.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مرض الميتانيمو هو مرض فيروسي يعتبر من الأمراض المعدية التى تنتشر فى فترة تغيير الفصول وينتشر فى وقتنا الحالى بسبب الدراسة واختلاط الطلاب معا طوال اليوم الدراسي، وأعراض فيروس الميتانيمو البشرى هى نفس أعراض أمراض الجهاز التنفسي المعروفة.

أعراض فيروس الميتانيمو 

وأضاف شبيب، أن تتراوح فترة حضانة فيروس الميتانيمو من بين 3 إلى 6 أيام، وتعتمد مدة المرض علي شدة المرض والتي تشمل:-

  • السعال.
  • الحمى.
  • احتقان الأنف.
  • صعوبة التنفس.
  • في حال كانت الحالة شديدة فقد تتطور إلى التهاب شعبي أو التهاب رئوي.
طرق انتقال عدوى فيروس الميتانيمو 

وتابع، أن فيروس الميتانيمو سريع وشديد العظوى، وينتقل عبر:-

  • رذاذ السعال أو العطس.
  • التلامس الوثيق مثل المصافحة.
  • لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العينين والأنف والفم.

علاج فيروس الميتانيمو 

وعلاج الفيروس يعتمد على علاج الأعراض مثل أى نزلة برد ويلزم الراحة والتغذية السليمة للمريض لحين الشفاء وعند إصابة الأطفال به يجب عدم الذهاب إلى المدرسة لحين الشفاء لسرعة الشفاء وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة وعدم نشر العدوى بين الزملاء فى المدرسة.

طرق الوقاية من فيروس الميتانيمو 

وللوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو، يجب اتباع الإجراءات الوقائية المعروفة مثل التباعد الإجتماعى عدم استخدام أدوات الغير وفى المدرسة يجب الاهتمام بتهوية الفصول وعلى كل طفل ألا يستخدم ادوات زميله مع ضرورة العكس فى منديل وغسل اليدين بالماء والصابون على مدار وخاصة قبل وبعد تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام.

