ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول السمك مرتين أسبوعيًّا

السمك من البروتينات المهمة التي لها قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة وينصح الخبراء بتناوله أكثر من اللحوم الحمراء والدجاج.

والسمك معه للصغار كثيرا لأنه يساعد في. نموهم بشكل صحي، كما يساعدهم على التركيز لاحتوائه على الأحماض الدهنية التى يحتاجها المخ.

فوائد تقديم السمك للأطفال

ويقول الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن السمك من الأغذية المهمة التى يجب تقديمها للطفل بانتظام وباستمرار حفاظا على صحته ومناعته وقوة عضلاته ونموه بشكل صحي.

وأضاف عبد الحليم، أن الطفل الذي يتم إعطاؤه السمك مرتين أسبوعيا تكون صحته أفضل، لأن السمك يدعم نمو الجسم والعظام لاحتوائه على البروتين، ويقوي المناعة ويزيد التركيز والذاكرة وصحة الدماغ لأنه غني بالأوميجا 3 خاصة الأسماك الدهنية كالسالمون والماكريل والتونة، ويفضل تقديمه مشوى أو فى الفرن بعيدا عن أى مقليات.

وتابع، أنه يجب تقديم السمك الأطفال بدءا من إتمامهم عمر 6 أشهر، حيث يتم فرمته لهم أو تنعيمه باليد، وذلك بمعدل مرة أو مرتين أسبوعيا حفاظا على نموهم بشكل صحي.

فوائد السمك

ومن فوائد السمك التى تدفعنا لتناوله:-

تعزيز صحة القلب والشرايين، ويحتوي السمك، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون، السردين، والماكريل، على نسب عالية من أحماض أوميجا 3، وهي دهون صحية تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، وتقليل خطر تجلط الدم وانسداد الشرايين، وخفض ضغط الدم المرتفع، وتقوية عضلة القلب والوقاية من الجلطات والسكتات القلبية.

دعم صحة الدماغ والذاكرة، وأوميجا 3 الموجودة في السمك تعمل بشكل مباشر على تحسين وظائف الدماغ، ومن أهم فوائدها تعزيز الذاكرة والقدرة على التركيز، وتحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض القلق والاكتئاب، والحد من تدهور القدرات العقلية مع التقدم في العمر، ودعم نمو الدماغ لدى الأطفال والحوامل.

مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، ويحتوي السمك على بروتينات سهلة الهضم وغنية بالأحماض الأمينية اللازمة لبناء العضلات،والأنسجة، والهرمونات، والإنزيمات، كما أنه مثالي للرياضيين وللأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية صحية.

مفيد لصحة العظام والأسنان، ويمتاز السمك، وخصوصا الأنواع التي تؤكل مع عظامها مثل السردين، بأنه غني بالكالسيوم، والفسفور، وفيتامين D، وهذه العناصر ضرورية لتقوية العظام، الوقاية من هشاشة العظام، وحماية الأسنان.

تحسين صحة الجلد والشعر، وتناول السمك بانتظام يساعد على ترطيب الجلد ومنحه مظهر صحي، وتقليل الالتهابات مثل حب الشباب والإكزيما، وتقوية الشعر ومنع تساقطه بفضل أوميجا 3 والبروتين.

تعزيز المناعة ومحاربة الالتهابات، ويحتوي السمك على مضادات أكسدة طبيعية ودهون صحية تقلل من الالتهابات المزمنة وتزيد من قوة الجهاز المناعي، مما يساعد على الوقاية من الأمراض، وتسريع التئام الجروح، ودعم الصحة العامة.

