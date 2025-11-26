5 أكلات تعزز مناعة طفلك فى الشتاء

18 حجم الخط

فى فصل الشتاء تضعف مناعة الصغار كثيرا بسبب انخفاض حرارة الطقس مايساعد فى انتشار الفيروسات والأمراض المعدية بين الصغار.

وتحرص الأمهات على تغذية الصغار جيدا لتقوية مناعتهم مايساعدهم فى مقاومة الأمراض المعدية خاصة فى الشتاء.

5 أكلات تقوى مناعة طفلك في الشتاء

ويقول الدكتور حاتم فاروق أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 5 أكلات تقوى مناعة طفلك في الشتاء، منها:-

الزبادي، غنى بالبروبيوتيك الذى يساعد أمعاء الطفل فى أن تكون سليمة، وهو أساس المناعة القوية، ويمكن تقديمه سادة أو مع الفاكهة المهروسة حسب الرغبة.

تقوية المناعة

العسل بعد عمر سنة فقط، وهو مضاد للبكتيريا والفيروسات ويقلل الكحة والتهابات الحلق، لذا يجب إعطائه ملعقة صغيرة يوميا ليس أكثر.

الفاكهة الحمضية مثل البرتقال واليوسفي والليمون، فهى غنية بفيتامين C وهو من أهم الفيتامينات التي تقوى ي المناعة وتحمي من نزلات البرد.

الشوفان، وهو يحتوي على ألياف مفيدة ويمد الطفل بالطاقة كما يساعد الأمعاء على العمل بشكل صحيح مايقوى جها المناعة.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي، وهى تحتوى على فيتامينات A – C – K ومعادن مهمة جدا مايساعد جسم الطفل على أن يقاوم العدوى.

