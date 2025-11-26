الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

5 أكلات تعزز مناعة طفلك فى الشتاء

تقوية المناعة
تقوية المناعة
18 حجم الخط

 فى فصل الشتاء تضعف مناعة الصغار كثيرا بسبب انخفاض حرارة الطقس مايساعد فى انتشار الفيروسات والأمراض المعدية بين الصغار.

وتحرص الأمهات على تغذية الصغار جيدا لتقوية مناعتهم مايساعدهم فى مقاومة الأمراض المعدية خاصة فى الشتاء.

 

5 أكلات تقوى مناعة طفلك في الشتاء 

ويقول الدكتور حاتم فاروق أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 5 أكلات تقوى مناعة طفلك في الشتاء، منها:-

  • الزبادي، غنى بالبروبيوتيك الذى يساعد أمعاء الطفل فى أن تكون سليمة، وهو أساس المناعة القوية، ويمكن تقديمه سادة أو مع الفاكهة المهروسة حسب الرغبة.
تقوية المناعة 
تقوية المناعة 
  • العسل بعد عمر سنة فقط، وهو مضاد للبكتيريا والفيروسات ويقلل الكحة والتهابات الحلق، لذا يجب إعطائه ملعقة صغيرة يوميا ليس أكثر.
  • الفاكهة الحمضية مثل البرتقال واليوسفي والليمون، فهى غنية بفيتامين C وهو من أهم الفيتامينات التي تقوى ي المناعة وتحمي من نزلات البرد.
  • الشوفان، وهو يحتوي على ألياف مفيدة ويمد الطفل بالطاقة كما يساعد الأمعاء على العمل بشكل صحيح مايقوى جها المناعة.
  • الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي، وهى تحتوى على فيتامينات A – C – K ومعادن مهمة جدا مايساعد جسم الطفل على أن يقاوم العدوى.
txt

نصائح مهمة تحمى طفلك من العدوى المنتشرة فى وقتنا الحالى

txt

4 منها تخص طفلك، استشارى يقدم 10 نصائح لتجنب الأمراض المعدية في الشتاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تقوية المناعة 5 أكلات تقوى مناعة طفلك فى الشتاء الامراض المعدية صحة الصحة الدكتور حاتم فاروق

مواد متعلقة

كيف تحمي طفلك من التنمر؟

اعرفى وزن طفلك الطبيعي حسب عمره حفاظا على صحته

5 أكلات تساعد طفلك في الشفاء سريعا من نزلات البرد والإنفلونزا

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

موناكو وبافوس يتعادلان 2/2 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء الأبرز، السيسي يستعرض فوائد محطة الضبعة النووية

10 صور ترصد مران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمباراة الجيش الملكي

منتخب السودان يفوز على لبنان ويتأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب

جزر القمر يفوز على اليمن 4-2 بركلات الترجيح ويتأهل لكأس العرب

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الوعد ببيع عقار قبل تملكه

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1447

المزيد
الجريدة الرسمية