أستون فيلا يفوز على يونج بويز بثنائية في الدوري الأوروبي

أستون فيلا
أستون فيلا
حقق فريق أستون فيلا الفوز علي نظيره يونج بويز بنتيجة 2ـ1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي فريق أستون فيلا اللاعب دونيل مالين في الدقيقتين 27 و42، بينما جاء هدف يونج بويز في الدقيقة 90 عن طريق جويل مونتيرو. 

ترتيب الدوري الأوروبي قبل مباريات الجولة الخامسة 

1- ميتييلاند 12 نقطة

2- فرايبورج 10 نقاط 

3- فيرينتسفاروشي 10 نقاط 

4- سيلتا فيجو 9 نقاط 

5- سبورتنج براجا 9 نقاط 

6- أستون فيلا 9 نقاط 

7- ليون 9 نقاط 

8- فيكتوريا بلزن 8 نقاط 

9- ريال بيتيس 8 نقاط 

10- باوك سالونيكا 7 نقاط 

11- بران 7 نقاط 

12- دينامو زغرب 7 نقاط 

13- جينك 7 نقاط 

14- بورتو 7 نقاط 

15- فنربخشه 7 نقاط 

16- باناثينايكوس 6 نقاط 

17- بازل 6 نقاط 

18- روما 6 نقاط 

19- ليل 6 نقاط  

20- شتوتجارت 6 نقاط 

21- جو آهيد إيجلز 6 نقاط 

22- يونج بويز 6 نقاط 

23- نوتنجهام فوريست 5 نقاط 

24- بولونيا 5 نقاط 

25- شتورم جراتس 4 نقاط 

25- النجم الأحمر بلجراد 4 نقاط 

27- سيلتيك 4 نقاط  

28- سالزبورج 3 نقاط 

29- فينورد 3 نقاط 

30- لودوجوريتس رازجراد 3 نقاط 

31- ستياوا بوخارست 3 نقاط 

32- أوتريخت نقطة واحدة 

33- مالمو نقطة واحدة 

34- مكابي تل أبيب نقطة واحدة 

35- نيس  بدون نقاط 

36- رينجرز بدون نقاط

أستون فيلا يونج بويز الدورى الأوروبي سيلتا فيجو ليون

