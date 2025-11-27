بورتو يقسو على نيس بثلاثية في الدوري الأوروبي

18 حجم الخط

حقق فريق بورتو البرتغالي فوزا كبيرا على نظيره فريق نيس الفرنسي بنتيجة 3ـ0، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم بورتو مبكرا على نيس بعدما جل جابري فيجا الهدف الأول في الدقيقة 1 من زمن المباراة، ثم في الدقيقة 33 عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني، وجاء ثالث أهدف الفريق البرتغالي عن طريق سامو أوموروديون في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ترتيب الدوري الأوروبي قبل مباريات الجولة الخامسة

1- ميتييلاند 12 نقطة

2- فرايبورج 10 نقاط

3- فيرينتسفاروشي 10 نقاط

4- سيلتا فيجو 9 نقاط

5- سبورتنج براجا 9 نقاط

6- أستون فيلا 9 نقاط

7- ليون 9 نقاط

8- فيكتوريا بلزن 8 نقاط

9- ريال بيتيس 8 نقاط

10- باوك سالونيكا 7 نقاط

11- بران 7 نقاط

12- دينامو زغرب 7 نقاط

13- جينك 7 نقاط

14- بورتو 7 نقاط

15- فنربخشه 7 نقاط

16- باناثينايكوس 6 نقاط

17- بازل 6 نقاط

18- روما 6 نقاط

19- ليل 6 نقاط

20- شتوتجارت 6 نقاط

21- جو آهيد إيجلز 6 نقاط

22- يونج بويز 6 نقاط

23- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

24- بولونيا 5 نقاط

25- شتورم جراتس 4 نقاط

25- النجم الأحمر بلجراد 4 نقاط

27- سيلتيك 4 نقاط

28- سالزبورج 3 نقاط

29- فينورد 3 نقاط

30- لودوجوريتس رازجراد 3 نقاط

31- ستياوا بوخارست 3 نقاط

32- أوتريخت نقطة واحدة

33- مالمو نقطة واحدة

34- مكابي تل أبيب نقطة واحدة

35- نيس بدون نقاط

36- رينجرز بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.