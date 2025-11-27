الخميس 27 نوفمبر 2025
الأهلي يؤدي مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال (فيديو)

الأهلي
الأهلي
 خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي، مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة نظيره فريق الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

وخضع لاعبو الأهلي لتدريبات فنية وبدنية تحت إشراف جهاز الفني بقيادة المدير الفني ييس توروب، الذي حرص على متابعة جاهزية اللاعبين وتطبيق الجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في لقاء الغد. 

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

الجريدة الرسمية