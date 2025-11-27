الأهلي يستعرض كواليس لأول مرة عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك (فيديو)

الخميس 27 نوفمبر 2025
استعرض حساب النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقطات وكواليس تعرض لأول مرة عن تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2020، على حساب الزمالك بنتيجة 2–1. 

ونشر حساب الأهلي مقطع فيديو لرصد تلك الكواليس وكتب:"  التاسعة.. الحكاية الخالدة ". 

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

الجريدة الرسمية