بتواجد برشلونة ويوفنتوس، 18 ناديا تشارك في النسخة الأولى من بطولة الأهلي الدولية للناشئين

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، برئاسة الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي، استعدادها لانطلاق النسخة الأولى، والتي ينظمها النادي بالتعاون بين شركة الأهلي لكرة القدم، واحدي الشركات، وتقام على مدار ثلاثة أيام بفرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 18 ناديًا من مدارس كروية مختلفة حول العالم بما يعكس قيمتها الفنية.

الأندية المشاركة في بطولة الأهلي الدولية للناشئين

ويشارك في البطولة الأهلي ويوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وكوينز بارك رينجرز الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وأكاديمية برشلونة وبيرشوت البلجيكي وإسكولا أرشافيا البولندي ودوناتيللو أوديني الإيطالي ومنتخب إستونيا وأكاديمية ميسزولي بودابست المجري وروخ لفوف الأوكراني، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي ورايت تو دريم، وزد وسيراميكا كليوباترا ومنتخب كازاخستان.

وتُعد النسخة الأولى من البطولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم الهادفة إلى توفير احتكاك دولي قوي لفرق قطاع الناشئين.

