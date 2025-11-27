محمد يوسف: البطولة الدولية للناشئين أولى سلسلة بطولات يخطط الأهلي لإطلاقها مستقبلا

18 حجم الخط

حرص محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، على الترحيب بجميع الحضور في حفل استقبال الوفود المشاركة في النسخة الأولى من البطولة الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون بداية لسلسلة من البطولات الدولية التي يخطط النادي لإقامتها مستقبلًا.

تصريحات محمد يوسف

وقال يوسف: أرحب بجميع الحضور في حفل افتتاح البطولة الدولية الأولى للناشئين تحت ١٦ سنة، وأقول إنها الأولى لأننا في النادي الأهلي نسعى لإطلاق بطولات جديدة خلال السنوات المقبلة، وأتوجه بالشكر إلى شركة الأهلي لكرة القدم وأحدي الشركات المختصة على جهودهما الكبيرة التي تعزز من خروج البطولة بالشكل اللائق باسم وسمعة النادي الأهلي.

وأضاف أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، كان حريصًا بشكل كبير على إقامة البطولة، دعمًا لقطاع الناشئين وتوفير احتكاك قوي يسهم في تطوير اللاعبين الصاعدين، في ظل اهتمامه المستمر بهذا القطاع الحيوي داخل النادي.

وأشار يوسف إلى أن اللجنة المنظمة حرصت بالتوازي مع فعاليات البطولة على إعداد برنامج سياحي متكامل للفرق المشاركة، بهدف تنشيط السياحة وتعريف الوفود بأبرز المعالم السياحية المصرية، انطلاقًا من الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به الأهلي.

مجموعات بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا

وتضم البطولة ثلاث مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

وتنطلق غدًا فعاليات البطولة بمشاركة نخبة من الأندية والأكاديميات العالمية، وسط تطلعات لتقديم مستوى فني قوي يعكس قيمة الحدث وأهميته على مستوى كرة القدم للناشئين.

