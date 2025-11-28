الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نوتنجهام يكستح مالمو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

نوتنجهام
نوتنجهام
18 حجم الخط

حقق فريق نوتنجهام فورست فوزا عريضا على نظيره فريق مالمو بنتيجة 3ـ0، في المباراة التي أقيمت بينهم  مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم نوتنجهام بالهدف الأول عن طريق رايان ياتس، في الدقيقة 24، ثم أضاف أرنود كاليمويندو ثاني الأهداف في الدقيقة 44، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 59 عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش. 

ترتيب الدوري الأوروبي قبل مباريات الجولة الخامسة 

1- ميتييلاند 12 نقطة

2- فرايبورج 10 نقاط 

3- فيرينتسفاروشي 10 نقاط 

4- سيلتا فيجو 9 نقاط 

5- سبورتنج براجا 9 نقاط 

6- أستون فيلا 9 نقاط 

7- ليون 9 نقاط 

8- فيكتوريا بلزن 8 نقاط 

9- ريال بيتيس 8 نقاط 

10- باوك سالونيكا 7 نقاط 

11- بران 7 نقاط 

12- دينامو زغرب 7 نقاط 

13- جينك 7 نقاط 

14- بورتو 7 نقاط 

15- فنربخشه 7 نقاط 

16- باناثينايكوس 6 نقاط 

17- بازل 6 نقاط 

18- روما 6 نقاط 

19- ليل 6 نقاط  

20- شتوتجارت 6 نقاط 

21- جو آهيد إيجلز 6 نقاط 

22- يونج بويز 6 نقاط 

23- نوتنجهام فوريست 5 نقاط 

24- بولونيا 5 نقاط 

25- شتورم جراتس 4 نقاط 

25- النجم الأحمر بلجراد 4 نقاط 

27- سيلتيك 4 نقاط  

28- سالزبورج 3 نقاط 

29- فينورد 3 نقاط 

30- لودوجوريتس رازجراد 3 نقاط 

31- ستياوا بوخارست 3 نقاط 

32- أوتريخت نقطة واحدة 

33- مالمو نقطة واحدة 

34- مكابي تل أبيب نقطة واحدة 

35- نيس  بدون نقاط 

36- رينجرز بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نوتنجهام فورست نوتنجهام الدورى الأوروبي ميتييلاند سيلتا فيجو

مواد متعلقة

السفير المصري يحضر مران الأهلي في المغرب قبل مواجهة الجيش الملكي

محمد يوسف: البطولة الدولية للناشئين أولى سلسلة بطولات يخطط الأهلي لإطلاقها مستقبلا

الأهلي يقيم حفل استقبال للوفود المشاركة في البطولة الدولية تحت 16 عامًا

بورتو يقسو على نيس بثلاثية في الدوري الأوروبي

أستون فيلا يفوز على يونج بويز بثنائية في الدوري الأوروبي

توروب: الأهلي جاهز للقاء الجيش الملكي ولا نعرف سر غياب الفار رغم أهميته

تريزيجيه: الأهلي مستعد لمباراة الجيش الملكي وخلفنا دعم 80 مليون مشجع

الأهلي يؤدي مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال (فيديو)

الأكثر قراءة

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

انخفاض الكندوز وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

نوتنجهام يكستح مالمو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

ستراسبورج يقلب تأخره إلى فوز مثير على كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية