السفير المصري يحضر مران الأهلي في المغرب قبل مواجهة الجيش الملكي

حضر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، مران الفريق الأهلى الأول لكرة القدم، الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

عقد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف جلسة مع طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة، أكد خلالها ترحيبه ببعثة الأهلي، خاصة أنه لم يتمكن من استقبال البعثة لوجوده في مهمة عمل، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للأهلي في مباراة الغد.

وأكد السفير المصري ثقته الكبيرة في قدرة الأهلي على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن لاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات.

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

