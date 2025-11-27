الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السفير المصري يحضر مران الأهلي في المغرب قبل مواجهة الجيش الملكي

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

حضر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، مران الفريق الأهلى الأول لكرة القدم، الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

عقد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف جلسة مع طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة، أكد خلالها ترحيبه ببعثة الأهلي، خاصة أنه لم يتمكن من استقبال البعثة لوجوده في مهمة عمل، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للأهلي في مباراة الغد.

وأكد السفير المصري ثقته الكبيرة في قدرة الأهلي على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن لاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات.

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق قنديل الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا أحمد نهاد عبد اللطيف

مواد متعلقة

محمد يوسف: البطولة الدولية للناشئين أولى سلسلة بطولات يخطط الأهلي لإطلاقها مستقبلا

الأهلي يقيم حفل استقبال للوفود المشاركة في البطولة الدولية تحت 16 عامًا

بورتو يقسو على نيس بثلاثية في الدوري الأوروبي

أستون فيلا يفوز على يونج بويز بثنائية في الدوري الأوروبي

توروب: الأهلي جاهز للقاء الجيش الملكي ولا نعرف سر غياب الفار رغم أهميته

تريزيجيه: الأهلي مستعد لمباراة الجيش الملكي وخلفنا دعم 80 مليون مشجع

الأهلي يؤدي مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال (فيديو)

الأهلي يشكر مسئولي الجيش الملكي قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

انخفاض الكندوز وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

نوتنجهام يكستح مالمو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

ستراسبورج يقلب تأخره إلى فوز مثير على كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية