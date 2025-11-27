توروب: الأهلي جاهز للقاء الجيش الملكي ولا نعرف سر غياب الفار رغم أهميته

18 حجم الخط

أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في المغرب، مؤكدا أن الفريق خاض مرانه الأول أمس على ملعب متميز من حيث الجودة والجاهزية.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: إن الفريق بدأ مشواره في دور المجموعات بشكل قوي بعد الفوز في الجولة الأولى، أمام شبيبة القبائل، مشيرًا إلى أن الأداء كان جيدًا وأنه سوف يسعى لمواصلة المسيرة وتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مباراة قوية أمام الجيش الملكي غدًا.

وشدد المدير الفني على أن تركيزه الأساسي ينصب على فريقه، قائلا: أسعى دائمًا لتطوير الأداء، وبالطبع ندرس المنافس ونحترمه، لكن الهدف هو الظهور بأفضل مستوى ومواصلة ما بدأناه.

غياب تقنية الفيديو في البطولة

وفيما يتعلق بغياب تقنية الفيديو في البطولة، أكد توروب أن الأمر غاية في الأهمية، مشيرًا إلى أن وجود الفار يساعد على تحقيق العدالة خاصة في التفاصيل الدقيقة، وقال: لا أعرف سبب غيابه، لكن نحترم منظومة التحكيم، ونؤكد أن التقنية أصبحت عنصرًا أساسيًّا في مثل هذه المباريات.

وأوضح المدير الفني أن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة جاهزون للمباراة، ولحصد النقاط الثلاث.

واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد أن الضغوط جزء طبيعي من كرة القدم، مضيفا: التركيز الحقيقي بالنسبة إليَّ هو التعامل مع الضغط داخل فريقي فقط، المباريات الكبرى دائمًا تكون مصحوبة بضغوط، ونعمل على إدارتها بالشكل الذي يساعدنا على تحقيق الفوز.

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

