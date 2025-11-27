الخميس 27 نوفمبر 2025
تريزيجيه: الأهلي مستعد لمباراة الجيش الملكي وخلفنا دعم 80 مليون مشجع

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة الجيش الملكي المغربي، مشددا على أن الأحمر يخوض المباراة بعزيمة قوية ورغبة واضحة في تحقيق الانتصار ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات تريزيجيه

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نحترم فريق الجيش الملكي وجماهيره الكبيرة، فهو نادٍ صاحب تاريخ، لكننا نمثل الأهلي، أحد أكبر أندية العالم، وجمهوره من الأفضل عالميا".

وأضاف: "اعتدنا اللعب تحت الضغوط وخوض المباريات الكبيرة، سنلعب مباراة الغد وكأنها على ملعبنا، ولا نخشى الأجواء الجماهيرية، فخلفنا دعم أكثر من 80 مليون مشجع".

وشدد نجم الأهلي على أهمية التركيز في هذه المرحلة قائلا:"تفكيرنا منصب بالكامل على مواجهة الغد فقط، التأهل لم يحسم بعد، ونعرف أن المجموعة صعبة وتحتاج لقتال في كل مباراة، وهدفنا النهائي هو التتويج بالبطولة".

واختتم تريزيجيه تصريحاته: "الجهاز الفني يجهزنا بأعلى مستوى ويدرس كل التفاصيل، نعرف طريقة لعب الجيش الملكي جيدا، ونحن جاهزون لتقديم أداء قوي يليق بالأهلي وإسعاد جماهيرنا في كل مكان".

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

