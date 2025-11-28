طارق قنديل يهدي درع وعلم الأهلي إلى سفير مصر بالمغرب

18 حجم الخط

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، على إهداء درع وعلم النادي للسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب خلال تواجده بمقر إقامة بعثة الفريق.

وقدم قنديل الشكر للسفارة المصرية على الجهود التي قامت بها منذ وصول بعثة الأهلي للمغرب، وحرصها على توفير كافة احتياجات البعثة قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الجيش الملكي المغربي غدًا الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجه السفير أحمد نهاد عبد اللطيف الشكر إلى رئيس بعثة الأهلي، معربًا عن سعادته بوجود الفريق في المغرب، ومؤكدًا ثقته بقدرة الفريق على تقديم أداء مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

