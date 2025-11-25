الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
رياضة

ثنائي الأهلي يواصلان برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة

الأهلي
الأهلي
واصل محمد عبدالله وحسين الشحات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء في إطار استعداداته لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني حسين الشحات من الإصابة بتمزق في وتر العضلة الخلفية، بينما أصيب محمد عبدالله بـ جزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع  الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل 

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف 

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمد عبدالله حسين الشحات الأهلي

