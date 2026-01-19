خبير استراتيجي يكشف مخططا عسكريا إسرائيليا لاحتلال الضفة الغربية والخليل والقدس

18 حجم الخط

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالدفع بمئات الجنود ووحدات خاصة إلى منطقة الخليل، في إطار عملية عسكرية واسعة، يكشف عن وجود خطة عسكرية إسرائيلية تستهدف احتلال الضفة الغربية، بما فيها الخليل والقدس.

وأوضح أن هذه الخطة تقوم على تهجير ما تبقى من الفلسطينيين إلى الأردن، مشيرًا إلى أن التحركات العسكرية الحالية تأتي في أعقاب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وفي ظل حالة من الصمت العربي، وعدم وجود أي قوة رادعة تُخيف إسرائيل من المضي قدمًا في هذا المخطط المتطرف الذي تقوده تيارات متشددة داخل الكيان الإسرائيلي.

تواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب تجاة الضفة الغربية

وأكد في تصريح خاص لـ “فيتو”، أنه لا يوجد أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في التصدي لهذا المخطط، بل على العكس، هناك تواطؤ واضح من جانب الإدارة الأمريكية، وتحديدًا إدارة الرئيس دونالد ترامب، تجاه ما يجري في الضفة الغربية ومناطق الخليل.

وأشار إلى أن هذا التواطؤ يتم تمريره تحت ذرائع وحجج مختلفة، من بينها المزاعم التاريخية التي تروج لها إسرائيل بشأن صغر مساحتها الجغرافية، وهو ما يُستخدم لتبرير سياسات التوسع والضم، لافتًا إلى أن ضم الجولان، ومحاولات ضم سيناء سابقًا، وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، كلها حلقات مترابطة ضمن المخطط الإسرائيلي الشامل.

وشدد الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، على أن ما يحدث يؤكد وجود دعم وتواطؤ أمريكي مع هذه السياسات، وليس كما يُروج عن ضغوط أمريكية تهدف إلى وقف المخطط أو الحد من خطورته.

الانتخابات الإسرائيلية قائمة على المخطط المتطرف الصهيوني

وواصل حديثه قائلً:ا إن هناك حالة من الصمت العربي المريب، بل إن بعض الدول الخليجية تتجه إلى التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، إلى جانب تقديم دعم سياسي ومالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاوزت قيمته 5 تريليونات دولار، تم توجيه جزء كبير منها إلى إسرائيل في صورة أسلحة ومساعدات.

وأوضح أن هذه السياسات أسهمت بشكل مباشر في زيادة أطماع إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل “لا تشبع ولا تعرف الصداقة”، ما يجعل المنطقة أمام مرحلة بالغة الخطورة، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل، والتي تقوم في الأساس على الخطاب والمخططات الصهيونية المتطرفة.

وشدد على أن أي حديث عربي لا يقترن باستخدام أدوات ضغط حقيقية، وفي مقدمتها وقف التطبيع الاقتصادي، سيبقى بلا قيمة حقيقية، ولن ينجح في إيقاف أو ردع هذه المخططات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.