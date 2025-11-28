البروكلي أم القرنبيط؟ أيهما يحتوي على الفيتامينات والألياف أكثر؟

18 حجم الخط

يتميز القرنبيط والبروكلي وهما من أنواع الخضراوات الصليبية، بالعديد من الفوائد الصحية ويوصي بهما خبراء التغذية لفوائدها الصحية الجمة.

فوائد القرنبيط والبروكلي

فكلاهما يشترك في صفات غذائية مثالية؛ إذ يتميزان بانخفاض السعرات الحرارية، وارتفاع محتوياتهما من الألياف والفيتامينات والمعادن.

ولكن في مقارنة القيمة الغذائية، يبدو أن البروكلي يتقدم بخطوات واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بكميات الفيتامينات والألياف.

وعلى الرغم من أن الفارق ضئيل، فإن البروكلي يضم كمية أكبر من الألياف مقارنة بالقرنبيط.

وتعد هذه الألياف حيوية لدعم صحة الجهاز الهضمي، حيث تقوم ألياف البروكلي بتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الأمعاء بشكل عام.

كما أنها تسهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو ما يصب في مصل الراغبين في التحكم بالوزن.

القرنبيط، فيتو

ويمكن للقرنبيط، رغم محتواه الأقل، أن يقدم مساعدة مماثلة وتشرح أنجيل لوك، أخصائية التغذية: “الألياف غير القابلة للذوبان لا تهضم، لكنها تمتص السوائل وتساعد في علاج الإمساك وفق ما نشر على Health”.

وتضيف طبيبة التغذية: “تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء لتُشكل مادة هلامية سميكة في أمعائنا، مما يبطئ عملية الهضم”.

يساعد هذا الهضم البطيء على التحكم في الإسهال، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، ودعم صحة القلب.

تفوق البروكلي في الفيتامينات

يكتسب البروكلي تفوقه الكبير من خلال احتوائه على كميات أكبر بكثير من فيتامينات (أ)، (ج)، و(ك) مقارنة بالقرنبيط.

كما يتميز باحتوائه على نسبة أعلى من فيتامينات "ب" الضرورية لعملية الأيض وصحة الدماغ

تلعب هذه الفيتامينات أدوارًا بالغة الأهمية في الجسم.

فيتامين أ: يدعم الرؤية، ووظيفة المناعة، ونمو الخلايا، ويعزز صحة البشرة والصحة الإنجابية.

فيتامين ج: يعمل كمضاد أكسدة قوي يعزز جهاز المناعة، ويساعد في إنتاج الكولاجين لأنسجة وبشرة قوية، ويحسن امتصاص الجسم للحديد.

فيتامين ك: ضروري لتخثر الدم بشكل سليم وصحة العظام، حيث يساعد على تنظيم الكالسيوم وتقوية العظام.

تجدر الإشارة إلى أن الفوائد الغذائية لهذه الخضراوات تتأثر بشكل مباشر بطرق تحضيرها وطهيها.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي سلق البروكلي أو القرنبيط إلى فقدانهما أكثر من نصف مركباتهما المفيدة، لذلك، ينصح بالطهي على البخار للمساعدة في الحفاظ على هذه العناصر الغذائية الهامة.

