فوائد البروكلي، يحمى من السرطان وتصلب الشرايين ويحافظ على قوة النظر

فوائد البروكلي، البروكلي من الخضروات الخضراء الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون على مستوى العالم ويستخدم في الطهى وعمل المقبلات.

وفوائد البروكلي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البروكلي من الخضروات التي تنتمي إلى عائلة الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والكرنب، ويعد من الأغذية الغنية بالقيمة الغذائية والعناصر المفيدة لصحة الجسم، ويتميز بلونه الأخضر الزاهي وطعمه المميز، ويعتبر من الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية حول العالم، سواء للأطفال أو الكبار، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن وألياف ومضادات أكسدة

القيمة الغذائية للبروكلي

وأضاف السيد، أن البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن، فيتامين C وهو يقوي جهاز المناعة ويحافظ على نضارة البشرة، فيتامين K ضروري لتجلط الدم وصحة العظام، فيتامين A، هو يحافظ على صحة العينين ويحسن الرؤية، وحمض الفوليك، مهم للحوامل لنمو الجنين بشكل صحي، المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم تساعد في الحفاظ على صحة القلب والعظام والعضلات.

فوائد البروكلي للصحة

وتابع أن من فوائد البروكلي للصحة د:-

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يعمل البروكلي على تقوية الجهاز المناعي، مما يقلل من فرص الإصابة بالعدوى ونزلات البرد، ويساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

من أهم فوائد البروكلي أنه يحتوي على مركبات كبريتية مثل السلفورافان، والتي أثبتت الدراسات أنها تساهم في الحد من نمو الخلايا السرطانية، كما أن وجود مضادات الأكسدة والفيتامينات يعزز من حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

البروكلي غني بالألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم وتقي من الإمساك، كما تساعد الألياف على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على صحة القولون ويقلل من مشاكل الانتفاخ وعسر الهضم.

يحتوي البروكلي على الكالسيوم وفيتامين K الضروريين لصحة العظام، إضافة إلى وجود الفوسفور والمغنيسيوم، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصة عند التقدم في العمر.

يساعد البروكلي في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بفضل احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة، كما أنه يعزز مرونة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

بفضل غناه بمركبات مثل اللوتين والزياكسانثين، يعمل البروكلي على حماية العين من الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين، ويعزز صحة الشبكية ويحافظ على قوة النظر.

البروكلي منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يعطي شعور بالشبع لفترة أطول ويساعد على التحكم في الشهية. لذلك يعد خيار ممتاز في الأنظمة الغذائية للتخسيس.

فيتامين C الموجود في البروكلي يعزز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة البشرة ونضارتها، وفيتامين A يحمي الجلد من الجفاف، والمعادن والفيتامينات الأخرى تساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

البروكلي مصدر ممتاز لـ حمض الفوليك، الذي يحمي الجنين من التشوهات الخلقية، ويساعد في تقوية مناعة الأطفال ودعم نموهم، كما يسهل إضافته لوجباتهم مطهو أو مطحون.

