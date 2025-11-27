البالطو الأبيض في قبضة البطالة.. تصاعد أزمة تكليف خريجي كليات المهن الطبية.. دفعات 2023 و2024 عالقون.. و10 آلاف طبيب أسنان ينتظرون المجهول

18 حجم الخط

تتصاعد أزمة تكليف خريجي كليات المهن الطبية في مصر لتشمل دفعات 2023 و2024 من أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي، في ظل تأخر وزارة الصحة عن إعلان حركة التكليف للدفعة الأخيرة، رغم أن قانون التكليف ينص على صدور الحركة خلال عام واحد من انتهاء سنة الامتياز.

تعاني المنظومة الصحية من زيادة غير مسبوقة في أعداد الخريجين مقارنة باحتياجات المستشفيات الفعلية، ما يثير مخاوف آلاف الشباب من غياب رؤية واضحة لمستقبلهم المهني. وتؤكد النقابات المهنية أن استمرار الأزمة يهدد جودة الخدمات الصحية ويزيد الضغط على سوق العمل المكدس.

ويظل آلاف الخريجين في انتظار قرار التكليف الذي يحدد مستقبلهم المهني لسنوات، وسط غياب الشفافية حول موعد الإعلان وعدد الأفراد المطلوب تكليفهم.

أزمة تكليف أطباء الأسنان

كشف الدكتور خالد عبد الباسط، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، عن تجاوز وزارة الصحة المدة القانونية للإعلان عن حركة التكليف، مشيرًا إلى أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 يلزم الوزارة بتكليف الأطباء خلال عام واحد من تاريخ انتهاء سنة الامتياز.

وأوضح أن دفعة 2023 من خريجي كليات طب الأسنان تضم نحو 10 آلاف خريج، نتيجة التوسع في الكليات الخاصة وزيادة أعداد المقبولين بما لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل أو القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية.

وأضاف أن القرار الأخير بتحويل التكليف ليكون "طبقًا للاحتياج" صدر في 2022، إلا أن النقابة تطالب بتكليف جميع الخريجين المقيدين وقت صدور القرار حفاظًا على مستقبلهم، معربًا عن رفضه لاقتراحات العمل في القطاع الخاص لحديثي التخرج بسبب غياب التدريب وارتفاع التكاليف وتشبع السوق.

واقترح الدكتور خالد حلًا يتمثل في إجراء امتحان موحد لقياس الكفاءة، وإجراء المفاضلة بين الخريجين بناءً على مجموعهم التراكمي ونتيجة الامتحان لضمان العدالة وتوزيع الفرص بشفافية.

أزمة تكليف خريجي الصيدلة

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن دفعة 2023 من خريجي الصيدلة لم يصدر لهم قرار التكليف لمدة تزيد على عام كامل، مشيرًا إلى أن الصيادلة جزء أساسي من المنظومة الصحية، ويلعبون دورًا محوريًا في تحسين مخرجات الرعاية الطبية والحد من الآثار السلبية للأدوية.

وأضاف أن كثرة الخريجين دفعت السوق إلى التشبع، مما قد يدفع البعض إلى فتح صيدليات بشكل عشوائي وتحويل المهنة إلى نشاط تجاري بدلًا من كونها مهنة متخصصة. وأشار إلى أن عدد الصيادلة في مصر يبلغ نحو 350 ألف صيدلي، أي نحو 10% من إجمالي صيادلة العالم، مع وجود صيدلي لكل 350 مواطنا، مقارنة بالنسبة العالمية التي تقل بست مرات تقريبًا.

وطالب الدكتور رمزي بخفض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة إلى نحو 3000 طالب سنويًا، لضمان جودة التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى انخفاض فرص العمل في الخليج نتيجة زيادة المعروض.

أخصائيو العلاج الطبيعي بلا تكليف

شهدت منظومة تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي حالة من التوتر بعد تأخر حركة تكليف دفعة 2023 لأكثر من عام، وأكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة أطباء العلاج الطبيعي، أن حركة التكليف يجب أن تصدر خلال سنة من انتهاء سنة الامتياز، مشيرًا إلى أن عدد كليات العلاج الطبيعي وصل إلى نحو 45 كلية، ما تسبب في تكدس الأعداد دون دراسة دقيقة للاحتياجات.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على فتح مجالات مهنية جديدة لتخفيف الضغط على سوق العمل، مثل العلاج الوظيفي، تخصصات التغذية العلاجية، مكافحة العدوى، والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات.

د. خالد عبد الغفار، فيتو

موقف وزارة الصحة

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن سبب تأخير إعلان حركة التكليف يعود إلى جمع بيانات الاحتياج من المديريات بالمحافظات، وإعادة تقييم متوسطات التردد في المنشآت الصحية، ودراسة توزيع القوى البشرية في أماكن العمل المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.