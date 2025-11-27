أحمد السبكي: منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بثبات

18 حجم الخط

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية: قيادة ودور القطاع الخاص في إصلاح الرعاية الصحية"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة المنعقد بالعاصمة الجديدة.

وجاءت الجلسة بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية وأبرز صُنّاع القرار في صناعة الدواء، تمثل ست شركات كبرى من رواد القطاع الدوائي في مصر والعالم، وبحضور يؤكد قوة الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص في تحقيق أهداف الإصلاح الصحي.

وضمت الجلسة كلًا من الدكتور وائل عمران مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

تطوير حلول دوائية تتوافق مع احتياجات المرضى

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور المحورية في مستقبل الوصول إلى الدواء في مصر، منها الابتكار الهادف ودوره في تعزيز العدالة الصحية من خلال تطوير حلول دوائية تتوافق مع احتياجات المرضى وتضمن التغطية الكاملة للأدوية الأساسية في السوق، إضافة إلى المسئولية المشتركة لشركات الأدوية في تحسين توافر العلاج ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات المرحلة المقبلة من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يشمل تحسين إدارة سلاسل الإمداد، تقليل التكلفة، وتعظيم القيمة الصحية للمريض.

وأكد المشاركون أن تعميق الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص يمثّل ركيزة مهمة لضمان وصول المواطنين إلى الأدوية الأساسية في إطار مستدام، مشيرين إلى أن تكامل الجهود يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز مبادئ الجمهورية الجديدة في تحقيق المساواة الصحية والارتقاء بخدمات العلاج.

وخلال الجلسة، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعتبر شركات الدواء شريكًا وطنيًا رئيسيًا في رحلة تطوير القطاع الصحي المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات أكثر جرأة وابتكارًا لضمان الوصول العادل إلى العلاج وتحقيق المساواة الصحية.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بثبات، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحصول على أدوية حديثة ذات قيمة علاجية مرتفعة

ونوّه السبكي بأن الهيئة تعمل باستمرار على تبني نماذج شراكة متقدمة تضمن الأمن الدوائي وتدعم التوطين الصناعي الدوائي والبحث العلمي، وتتيح للمواطن المصري الحصول على أدوية حديثة ذات قيمة علاجية مرتفعة.

كما أكد أن تكامل القطاعين الحكومي والخاص هو الأساس لبناء نظام صحي مرن وقادر على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير الدولية.

وخلال الفعاليات، قام الدكتور أحمد السبكي بتكريم عدد من ممثلي شركات الدواء والقطاع الخاص المشاركة تقديرًا لإسهاماتهم في دعم منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار في الوصول إلى الأدوية، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور الشركاء في دعم مسار الإصلاح الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين.

د.احمد السبكي

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لصياغة إطار متكامل للتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركات الدواء، يدعم مسار الإصلاح الصحي، ويضمن حلولًا عملية قابلة للتطبيق، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في مجال الوصول العادل للرعاية الصحية والأدوية، بما يحقق نتائج صحية أفضل ويضمن عدم ترك أي مواطن خلف الركب.

وتأتي هذه الجلسة النوعية ضمن أجندة الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، المنعقد هذا العام تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يضع إطارًا عمليًا لمسار التطوير الصحي في مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد الملتقى منصة استراتيجية تجمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين وصنّاع القرار، بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات ودعم الابتكار واستعراض النماذج الناجحة التي تسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية، بما يعزز دور الهيئة كقوة داعمة في مسار الإصلاح الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية انطلق هذا العام تزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، وتأتي فعالياته تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجديدة، تأكيدًا على الاهتمام الوطني المتواصل بدعم مسار الإصلاح الصحي وتعزيز الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

