صحة ومرأة

طريقة عمل أقراص القرنبيط المقلية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل أقراص القرنبيط المقلية، أقراص القرنبيط المقلية من الأكلات الشعبية اللذيذة التي يحبها الكثيرون، وهي وصفة اقتصادية وسهلة التحضير وتناسب السفرة كطبق جانبي أو وجبة خفيفة.

تتميز هذه الأقراص بقوامها الهش من الخارج وطراوتها من الداخل، إضافة إلى نكهة القرنبيط الممزوجة بالأعشاب والتوابل التي تمنحها مذاق فريد.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل أقراص القرنبيط المقلية.

مكونات عمل أقراص القرنبيط المقلية:

رأس قرنبيط متوسط الحجم، مقطع وردات صغيرة

ماء مغلي

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كمون يقلل من انتفاخ البطن ويعطي نكهة

خليط الأقراص

2 بيضة

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

كوب جبن رومة مبشور

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة شبت مفروم اختياري ولكن يعطي نكهة مميزة

1 كوب دقيق أو نصف كوب دقيق مع نصف كوب بقسماط مطحون

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

رشة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت غزير للقلي

طريقة عمل أقراص القرنبيط المقلية:

  • ضعي ماء في قدر على النار حتى يغلي.
  • أضيفي الملح والكمون.
  • ضعي وردات القرنبيط واتركيها تسلق لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى تصبح طرية قليلا ولكن غير مهترئة.
  • صفي القرنبيط جيدًا من الماء واتركيه يبرد.
  • ضعي القرنبيط المسلوق في وعاء واهرسيه باستخدام شوكة أو هراسة يدوية حتى يصبح ناعم لكن مع بعض القطع الصغيرة التي تعطي قوام لذيذ للأقراص.
  • أضيفي إلى القرنبيط المهروس كل من البيض والبصل المفروم والبقدونس والشبت والتوابل والبيكنج بودر والجبن المبشور.
  • اخلطي المزيج جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • أضيفي الدقيق تدريجيا حتى تحصلي على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة، لا تكون سائلة ولا قاسية.
  • إذا رغبتِ في قرمشة إضافية، أضيفي قليلا من البقسماط للمزيج.
  • سخني زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة.
  • شكلي خليط القرنبيط على هيئة أقراص أو كرات مسطحة.
  • اقلي الأقراص حتى تكتسب لون ذهبي من الجانبين.
  • ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
  • لنجاح أقراص القرنبيط، لا تسلقي القرنبيط أكثر من اللازم، كي لا يصبح مهروس جدا ويفقد قوامه، ويصبح الخليط مائل للسيولة.
  • السوائل الزائدة تؤثر على تماسك العجينة وقد تجعل الأقراص تتفكك في الزيت.
  • استخدام البيكنج بودر يعطي القوام الهش والمنتفخ أثناء القلي.
  • يمكن إضافة ثوم مفروم، كاري، أو شطة حسب الرغبة.
  • النار العالية تحرق السطح وتترك الداخل نيئا، والمنخفضة تجعلها تتشرب الكثير من الزيت.
  • قدمي أقراص القرنبيط مع صوص الطحينة أو الزبادي بالثوم.
الجريدة الرسمية