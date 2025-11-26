الصحة تكشف أعراض فيروس ماربورج وطرق انتقال العدوى

الخميس 27 نوفمبر 2025
كشفت وزارة الصحة أن فيروس ماربورج الذي ظهرت حالات إصابة به في  أثيوبيا من الفيروسات النزفية شديدة الخطورة، إذ يسبب أعراض حادة تتضمن الإسهال المصحوب بدم، أو القيء الدموي، أو نزيفًا في البلعوم أو البول أو العين.

 

أعراض فيروس ماربورج

أكدت وزارة الصحة أن فيروس ماربورج يبدأ بشكل مفاجئ بارتفاع كبير في درجة الحرارة، وصداع قوي، وآلام شديدة في العضلات. 

وخلال اليوم الثاني قد تظهر أعراض شديدة مثل الإسهال المائي وآلام البطن والتشنجات والغثيان والقيء، وقد تستمر هذه الحالة لمدة تصل إلى أسبوع.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن الحكة تظهر لدى معظم المصابين بين اليومين الثاني والسابع من بدء الأعراض، بينما تبدأ العلامات النزفية عادة بين اليوم الخامس والسابع، وتشمل نزيف الأنف واللثة والجهاز الهضمي.

وأضافت أن الحالات الشديدة قد تشهد تدهورًا واضحًا يتمثل في فقدان الوزن، وصعوبة التنفس، واضطرابًا في الوعي، وظهور طفح جلدي غير مميز، وقد تم تسجيل وفيات ناجمة عن التهاب البنكرياس أو الالتهاب الرئوي أو فشل الأعضاء المتعدد في المراحل المتأخرة، خاصة قرب اليوم الخامس عشر.

طرق انتقال العدوى بفيروس ماربورج

أكدت وزارة الصحة أن انتقال العدوى يحدث عند ملامسة سوائل المرضى مثل الدم والقيء والإفرازات التنفسية والعرق والبول، أو عبر ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة.

كما قد تنتقل العدوى بسبب التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة، أو من خلال عينات المعامل المحتوية على الفيروس. 

وبينت أن المريض قد يستمر في إفراز الفيروس لعدة أسابيع بعد التعافي.

فترة انتقال العدوى بفيروس ماربورج 

أوضحت وزارة الصحة أن فترة حضانة فيروس ماربورج تتراوح بين 2 و21 يومًا، وأن بعض الحالات قد تظل حاملة للفيروس لما يصل إلى سبعة أسابيع بعد الشفاء.

