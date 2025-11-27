الصحة: فحص 4.5 مليون شاب وفتاة مقبلين على الزواج

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4,499,184 شابًا وفتاة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، وذلك منذ انطلاقها في فبراير 2023 تحت مظلة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

إصدار شهادة صحية موثقة ومؤمنة بتقنية «QR Code»



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم إصدار شهادة صحية موثقة ومؤمنة بتقنية «QR Code» لكل من أتم الفحوصات بنجاح، مشيرًا إلى أن الشهادة تظل سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ومنوهًا بأهمية إجراء الفحص قبل إتمام إجراءات الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا؛ لضمان استلام النتائج والحصول على الشهادة في الموعد المناسب.



وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على تقديم كل الدعم والمعلومات للمواطنين بشأن المبادرة، من خلال الخط الساخن 105 و15335، أو زيارة الموقع الرسمي www.100millionseha.eg.

مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» هي برنامج متكامل أطلقته وزارة الصحة والسكان بهدف حماية الزوجين والأطفال من الأمراض الوراثية والمعدية، وضمان تكوين أسر سليمة صحيًا.



تمتد المبادرة لتشمل الفحص الطبي الإلزامي قبل توثيق عقد الزواج وفقًا لقانون الأحوال المدنية.

تهدف المبادرة إلى:

1. الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

لمنع انتقال الأمراض الجينية للأبناء مثل:

أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا)

أنيميا الخلايا المنجلية

أمراض الدم الوراثية الأخرى



2. اكتشاف الأمراض المعدية

للحد من انتقالها بين الزوجين، مثل فيروس سي وفيروس بي والإيدز والزهري وبعض أمراض المناعة



3. التأكد من اللياقة الصحية للزواج

الكشف عن أمراض قد تؤثر على القدرة على الإنجاب أو الحياة الزوجية، مثل:

الأمراض المزمنة (السكر – الضغط – القلب)

السمنة وسوء التغذية واضطرابات الهرمونات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.