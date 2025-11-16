طريقة عمل شوربة البروكلي بالكريمة والجبن، وجبة دافئة غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة البروكلي بالكريمة والجبن، واحدة من أكثر الوجبات الشتوية الدافئة التي تجمع بين الراحة الغذائية والقيمة الصحية العالية.

وهي تُعتبر كذلك مصدرًا مهمًا للعناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C والألياف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للنساء والأطفال بشكل خاص، ولمن يبحثون عن أطباق مغذية تدعم صحة العظام والجهاز العصبي والمناعة.







القيمة الغذائية للبروكلي والمكونات الأساسية

البروكلي من الخضروات التي تُعرف بكونها “سوبر فوود”، نظرًا لغناه بالفيتامينات والمعادن. فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز المناعة، وفيتامين K الضروري لصحة العظام، إلى جانب الألياف التي تحسن الهضم وتساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.



كما يحتوي البروكلي على المغنيسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في تهدئة الأعصاب وتنظيم الإشارات العصبية.





أما الجبن المستخدم في الوصفة، خصوصًا إذا كان من النوع الشيدر أو الموزاريلا، فهو يضيف كمية ممتازة من الكالسيوم، ما يساعد على تقوية العظام والأسنان.

بينما تضيف الكريمة قوامًا ناعمًا ونكهة غنية، وتجعل الشوربة وجبة كاملة تصلح للعشاء أو كطبق جانبي فاخر بجانب اللحوم أو الدجاج.

مكونات عمل شوربة البروكلي بالكريمة والجبن

لتحضير شوربة البروكلي بالكريمة والجبن بطريقة متوازنة ولذيذة، ستحتاجين إلى:

رأس بروكلي متوسط الحجم (مقطع زهرات صغيرة)

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة دقيق لعمل قوام كريمي

3 أكواب مرق دجاج أو خضار

كوب كريمة طهي

كوب جبن شيدر أو موزاريلا مبشور

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختيارية)

رشة بابريكا للتقديم

طريقة تحضير شوربة البروكلي بالكريمة والجبن خطوة بخطوة



شوربة البروكلي

1. تجهيز البروكلي

اغسلي البروكلي جيدًا وقطّعيه إلى زهرات صغيرة حتى يسهل طهيه وخلطه. يمكن سلقه لمدة 3 دقائق فقط في ماء مغلي للحفاظ على لونه الأخضر الزاهي.

2. تجهيز قاعدة النكهة

في قدر عميق، سخّني الزبدة ثم أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا. أضيفي الثوم وحرّكي لمدة دقيقة فقط حتى لا يحترق.

3. عمل مزيج التكتيف (الرو)

أضيفي الدقيق فوق البصل والثوم، وقلّبيه جيدًا لمدة دقيقة لتقليل طعم الدقيق النيّ. هذا الخطوة تمنح الشوربة قوامها الكريمي المتجانس.

4. إضافة المرق والبروكلي

اسكبي مرق الدجاج أو الخضار تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يختفي التكتل. أضيفي البروكلي واتركي الخليط على نار متوسطة لمدة 10–12 دقيقة حتى يلين البروكلي تمامًا.

5. ضرب الشوربة

يمكنكِ استخدام الخلاط اليدوي داخل القدر للحصول على قوام ناعم، أو ترك جزء من البروكلي بدون طحن لمنح الشوربة قوامًا غنيًا ومضغًا خفيفًا.

6. إضافة الكريمة والجبن

أضيفي الكريمة وحرّكي جيدًا، ثم أضيفي الجبن المبشور تدريجيًا حتى يذوب بالكامل ويمنح الشوربة طعمًا غنيًا ودسمًا. في هذه المرحلة، أضيفي الملح والفلفل ورشة جوزة الطيب.

7. التقديم

تُقدَّم الشوربة ساخنة، ويمكن تزيينها بالقليل من الجبن أو رشة بابريكا، بجانب خبز محمص أو توست مقرمش.

فوائد صحية تجعلها خيارًا ممتازًا

طريقة عمل شوربة البروكلي بالكريمة والجبن، ليست مجرد طبق دافئ يناسب ليالي الشتاء، بل هي وجبة غنية بالفوائد، تجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم الفاخر.



يمكن إعدادها بسهولة في أقل من نصف ساعة، كما يمكن تعديلها لتكون أخف أو أكثر دسامة وفقًا لاحتياجات الأسرة، وهي تحتوي على الفوائد الصحية التالية:

غنية بالكالسيوم: يساعد الجبن والكريمة على تقوية العظام ومنع هشاشتها، خصوصًا للنساء في مراحل ما بعد الأربعين.

مصدر مهم للمغنيسيوم: البروكلي يدعم صحة الجهاز العصبي ويقلل التوتر ويعزز النوم الجيد.

تحسن الهضم: بفضل محتواها من الألياف، تساعد الشوربة في تنظيم الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تعزيز المناعة: فيتامين C في البروكلي يجعلها وجبة مثالية خلال الشتاء لمقاومة نزلات البرد.

مفيدة للوزن: رغم احتوائها على الكريمة، لكن البروكلي يعطي إحساسًا بالشبع، ويمكن استبدال الكريمة بحليب قليل الدسم لمن يتبعون حمية غذائية.

