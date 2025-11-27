5 أنواع من الأدوية والمكملات الغذائية ممنوعة مع فيتامين C

18 حجم الخط

فيتامين سي، أو حمض الأسكوربيك، من الفيتامينات الأساسية القابلة للذوبان في الماء، ويتميز بكونه مضادًا قويًا للأكسدة، ويلعب دورًا محوريًّا في إنتاج الكولاجين، وتسريع شفاء الجروح، وتعزيز وظائف الجهاز المناعي.

ورغم فوائده الواسعة، فإن هذا الفيتامين يمكن أن يتفاعل مع بعض المكملات الغذائية والأدوية، مما يؤثر على امتصاصها أو فعاليتها أو سلامتها أو طريقة استقلابها داخل الجسم.

1. فيتامين ب12

فيتامين ب12 من الفيتامينات الحيوية القابلة للذوبان في الماء، وهو أساسي لاستقلاب البروتين وتكوين خلايا الدم الحمراء.

كما يدعم صحة الجهاز العصبي، الذي يربط الدماغ والحبل الشوكي بمختلف أعضاء الجسم عبر شبكة من الأعصاب والخلايا العصبية.

وتشير الدراسات إلى أن تناول فيتامين ب12 بالتزامن مع جرعات مرتفعة من فيتامين سي قد يؤدي إلى تحلل بعض أشكال فيتامين ب12، مثل السيانوكوبالامين، مما يقلل من كميته الممتصة في الأمعاء.

أوضحت هيذر راي باسكال، الحاصلة على دكتوراه في الصيدلة، أنه يفضل فصل تناول فيتامين سي عن مكملات ب12 بعدة ساعات لتقليل فرصة حدوث هذا التفاعل وفقا لما نشر على Health

وبدلًا من الاعتماد على المكملات، يمكن الحصول على هذه الفيتامينات عبر الغذاء. وتشمل المصادر الغنية بفيتامين ب12: اللحوم والدواجن والمحار والبيض ومنتجات الألبان.

أما الأطعمة الغنية بفيتامين سي فتشمل الحمضيات، والتوت، والملفوف، والبروكلي.

2. الحديد

الحديد معدن أساسي لإنتاج الهيموغلوبين، البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

كما يساهم في دعم أيض العضلات، ونمو الجهاز العصبي، وتكوين الأنسجة الضامة السليمة.

ورغم أن فيتامين سي يساعد عادة في تعزيز امتصاص الحديد المستمد من الأغذية النباتية، إلا أن الخبراء ينصحون الأشخاص الذين يعانون من حالات فرط الحديد، مثل داء ترسب الأصبغة الدموية، بتجنب تناول جرعات عالية من فيتامين سي.

فالجرعات المرتفعة قد تزيد من خطر تلف الأنسجة أو حدوث تسمم نتيجة ارتفاع مستويات الحديد.

ولذلك، يوصى المرضى المصابين بارتفاع الحديد باستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل إدخال مكملات فيتامين سي إلى نظامهم الغذائي لمعرفة الجرعة الآمنة وطريقة التناول المناسبة.

3. النحاس

النحاس من المعادن الضرورية لإنتاج الطاقة وتكوين خلايا الدم الحمراء، كما يلعب دورًا أساسيًا في دعم صحة الجهازين العصبي والمناعي.

وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى مكملات النحاس في حال عدم الحصول على كميات كافية عبر الغذاء، أو في حال المعاناة من حالات صحية تسبب سوء الامتصاص، مثل الداء البطني.

غير أن فيتامين سي يقلل من كمية النحاس المتاحة في الجسم، مما قد يُحفّز حدوث إجهاد تأكسدي ويزيد احتمالية تعرض الكلى للتلف.

ودعت إلى تناول كلٍّ من النحاس وفيتامين سي في أوقات منفصلة خلال اليوم، على أن يكون الفاصل الزمني بينهما ساعتين على الأقل.

ويمكن أيضًا الاعتماد على الأطعمة الغنية بكل عنصر لتعويض النقص.

4. فيتامين ب3 (النياسين)

يستخدم فيتامين ب3، أو النياسين، كأحد الخيارات العلاجية لإدارة ارتفاع الكوليسترول، خصوصًا عند دمجه مع أدوية الستاتينات.

إلا أن تناول فيتامين سي مع النياسين والستاتينات قد يؤدي إلى تقليل فعالية هذه الأدوية، مما يمنع ارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وهو ما قد يؤثر على النتائج العلاجية المتوقعة.

ويمكن الحصول على فيتامين سي من مصادره الطبيعية، كما يمكن لمقدم الرعاية الصحية تحديد الجرعة المناسبة وتوقيت تناول مكملات فيتامين سي للأشخاص الذين يتناولون أدوية الكوليسترول المحتوية على النياسين.

5. الألومنيوم

رغم أن الألومنيوم ليس مكملًا غذائيًا، إلا أنه يدخل في تركيب بعض الأدوية، مثل مضادات الحموضة المستخدمة لعلاج حرقة المعدة، وكذلك بعض التركيبات الدوائية التي تحتوي على الوارفارين، وهو دواء مميّع للدم يُستخدم للوقاية من الجلطات وعلاجها.

وقد يتفاعل الوارفارين مع فيتامين سي، مما يؤدي إلى تقليل فعاليته كمضاد للتخثر. ورغم أن هذا التأثير يُعد نادرًا، فإنه قد يحدث عند تناول جرعات مرتفعة من فيتامين سي بالتزامن مع الوارفارين، مما يستدعي الحذر والمتابعة الطبية.

لذلك، ينصح الأشخاص الذين يتناولون مضادات الحموضة المحتوية على الألومنيوم أو أدوية مثل الوارفارين باستشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد ما إذا كان من الآمن تناول جرعة منخفضة من فيتامين سي أو تحديد التوقيت الأنسب لتناوله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.